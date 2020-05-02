الامارات | الدجاج المسبك

شكرا لقرائتكم خبر عن الدجاج المسبك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 02 مايو 2020

في شهر رمضان، تحتار الأمهات في اختيار أكلات رمضانية لتقديمها على وجبة إفطار. رمضان هذا العام لابد أنه استثنائي، وربما لن تحتاج ربة المنزل إلى إعداد كميات كبيرة من المقادير، خصوصاً مع تعذر التجمعات العائلية المعتادة. الشيف السعودية منى قبوري، تشارك قراء «الإمارات اليوم» بوصفات وأفكار تستمدها من أرجاء العالم، مع لمسات تمنحها خصوصية شرقية وعربية. منى قبوري استطاعت، خلال السنوات الماضية، فرض حضورها كواحدة من أبرز المدونات الخليجيات في مجال الطبخ، وها هي اليوم تتشارك معنا وصفاتها.

طريقة سهلة وبسيطة، ولا تأخذ وقتاً كبيراً للإعداد، بحيث نضيف جميع المكونات في قدر واحدة، ونتركها لتنضج، ونقدم بعدها ألذ وأشهى طبق دجاج طري، مع صوص مركز وشهي.

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