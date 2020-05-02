الامارات | جيجي حديد تؤكد نبأ حملها

شكرا لقرائتكم خبر عن جيجي حديد تؤكد نبأ حملها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد أنها حامل بطفلها الأول من المغني زين مالك، وذلك خلال مقابلة ضمن البرنامج الحواري الذي يقدمه الكوميدي الأميركي الشهير جيمي فالون. واحتفلت جيجي بعيد ميلادها الـ25 مع مالك في الحجر المنزلي بمزرعة والدتها بولاية بنسلفانيا الأميركية أخيراً. وكانت وسائل إعلامية أميركية قد نشرت أنباء عن حمل جيجي حديد بالاستناد إلى تصريحات أدلت بها مصادر عائلية لموقع «تي إم زي» المتخصص في أخبار المشاهير. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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