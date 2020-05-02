الامارات | 5 نصائح غذائية لتقوية الجهاز المناعي في رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح غذائية لتقوية الجهاز المناعي في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت أخصائية التغذية في مستشفى بارجيل، أرشانا بيجو، أن النظام الغذائي الصحي يساعد في الحفاظ على سلامة الصحة العامة وتحسينها، كما أن التغذية السليمة وترطيب الجسم أمران ضروريان لسلامة الجسم وتقوية الجهاز المناعي. ولفتت الى أن الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً صحياً ومتوازناً يتمتعون بجهاز مناعة أقوى من الأشخاص الذين لا يحرصون على النظام الغذائي الخاص بهم، الأمر الذي يقلل من مخاطر الإصابة بالعدوى بالفيروسات. وقدمت بيجو خمس نصائح مفيدة ومهمة خلال فترة الصيام للحفاظ على قوة ومناعة الجسم.

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