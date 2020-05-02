الامارات | المغني المكسيكي أوسكار تشافيز يرحل عن 85 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن المغني المكسيكي أوسكار تشافيز يرحل عن 85 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي المغني والممثل والمؤلف الموسيقي المكسيكي أوسكار تشافيز المعروف بالتزامه الاجتماعي والسياسي، أول من أمس، في مكسيكو، بعدما ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت هيئة الصحة في مكسيكو وفاة الفنان البالغ 85 عاماً، الذي أدخل الأربعاء الماضي إلى مستشفى حكومي في العاصمة المكسيكية بعدما ظهرت عليه أعراض الفيروس، بحسب بيان أصدرته الشركة المنتجة لأغنياته.

وواكب المغني، المصنف أحد الممثلين الأساسيين لنمط موسيقي يسمى «كانتو نويفو» (الغناء الحديث) في مكسيكو من خلال أغنياته، التحرك الطالبي المكسيكي سنة 1968 وحركة «زاباتيستا» في التسعينات.

ولم يخف تشافيز طوال مسيرته التزامه السياسي اليساري. وقال في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» العام الماضي: «مع التغييرات في السياسات والشخصيات وسلطات الإعلام المتعاظمة، نبقى في مرحلة كفاح».

وكان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور تمنى خلال مؤتمره الصحافي اليومي صباح أول من أمس الشفاء العاجل لأوسكار تشافيز.

وأعلنت هيئة الثقافة في العاصمة المكسيكية في 2019 أوسكار تشافيز من أعلام التراث الحي في المكسيك بفضل جمعه ونشره أغنيات مكسيكية قديمة من النصف الأول من القرن الـ20.

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ويزخر رصيد الفنان المولود في 20 مارس 1935 في مكسيكو بأكثر من 25 ألبوماً.

هيئة الثقافة

المكسيكية

أعلنت أوسكار

من أعلام

التراث الحي.

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