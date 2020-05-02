الامارات | «كودالي».. نصائح لبشرة متألقة خلال رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن «كودالي».. نصائح لبشرة متألقة خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع ارتفاع انبعاثات الزئبق، فإن ذلك يعني في أغلب الأحيان أن الجفاف سيخترق بشرتك خلال فترة الصيام في شهر رمضان الفضيل، إلا أن هناك طرقاً لتجنب وصول الجفاف إليها من خلال إضافة لمسات ذكية وأساسية إلى روتين العناية بالبشرة. وتقدم «كودالي» نصائح يمكن اتباعها لتفادي مشكلات البشرة خلال الشهر الفضيل.

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