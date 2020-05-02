الامارات | «منصات رقمية».. نبض الجمهور على شاشة «دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن «منصات رقمية».. نبض الجمهور على شاشة «دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق تلفزيون دبي برنامجه الخاص «منصات رقمية» عبر «تويتر الشرق الأوسط» (Twitter MENA) المنصة الرقمية الرائدة بمتابعة كل ما يتعلق بآخر أخبار ومستجدات «تويتر» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في إطار حرصه ومواكبته لآخر التطورات في المجال الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، وبالتزامن مع الدورة البرامجية الخاصة وباقة المسلسلات والأعمال الدرامية والكوميدية في شهر رمضان المبارك على شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي.

وحصدت الحلقة الأولى من برنامج «منصات رقمية» أكثر من 188 ألف مشاهدة رقمية عبر حساب «تويتر»، وحساب تلفزيون دبي (@DubaiTV)، والوسم (#منصات_رقمية).

ويأتي البرنامج الجديد الذي تقدمه مايا حجيج مساء كل سبت ضمن باقة البرامج الخاصة التي أطلقتها منصة «تويتر» بالشراكة مع أبرز المؤسسات والقنوات الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط، لمشاركة الجمهور أهم الأخبار والموضوعات في فترة العزل المنزلي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

تغريدة الأمل

افتتحت مايا حجيج البرنامج بتغريدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حول «مسبار الأمل للمريخ قريباً»، وإنجاز إحدى أهم المراحل النهائية لإطلاق أول مسبار عربي إسلامي للمريخ عبر نقله من مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي إلى محطة الإطلاق في جزيرة «تانيغاشيما» باليابان تحت إشراف فريق من المهندسين الإماراتيين في عملية استغرقت 83 ساعة من العمل المتواصل. وتوقفت عند أكبر وأكثر التفاعلات عبر «تويتر»، والتي تبعت تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول تعريض جسم المريض بفيروس كورونا لضوء الشمس وحقنه بمعقمات، إذ أثار هذا التصريح موجة من السخرية على المنصات الرقمية.

مع المسلسلات

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كما تابع الجمهور في الحلقة الأولى من برنامج «منصات رقمية» التفاعل الكبير عبر منصات التواصل الاجتماعي مع المقدمات الغنائية (تترات) مسلسلات رمضان قبل عرضها على الشاشات، والتي سيطرت على غالبية مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت تفاعلاً مع الكلمات والألحان التي أصبحت عاماً بعد عام من أهداف كثير من الفنانين، مثل أغنية «حاسب يا طيب» التي انتشرت بعد أن غنى مصطفى حجاج مقدمة مسلسل «خيانة عهد» الذي يعرض على شاشة تلفزيون دبي. وسلطت مايا حجيج الضوء خلال البرنامج على متابعة الجمهور لحلقات مسلسل خيانة عهد بعد أن اختارت «يسرا» صورة من الحلقة الأولى لتشاركها مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على منصة «انستغرام»، في حين أشعلت المقدمة الغنائية لمسلسل «سكر زيادة» مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قدمتها نانسي عجرم بعنوان «أغنية العمر» التي كتب كلماتها تامر حسين، إذ تخطت مشاهداتها قبل عرض المسلسل على شاشة تلفزيون دبي والمنصات الرقمية المختلفة من «يوتيوب» و«تويتر» و«انستغرام»، أكثر من مليوني مشاهدة، فيما تفاعلت نادية الجندي عبر صفحتها على «انستغرام» مع الأغنية، ما يدل على سعادتها الكبيرة بعودتها إلى الشاشة واجتماعها للمرة الأولى مع نبيلة عبيد في مسلسل تلفزيوني مشترك.

مقدمات غنائية

توقفت مقدمة «منصات رقمية» مايا حجيج عند المؤلف تامر حسين الذي كان له نصيب الأسد من كتابة مقدمات أغاني مسلسلات رمضان هذا العام، إذ كتب مقدمة مسلسل «سلطانة المعز» للممثلة غادة عبدالرازق بصوت نوال الزغبي، حاصداً مشاهدات كثيرة عبر المواقع الرقمية، كما كتب مقدمة مسلسل ياسمين صبري «فرصة تانية» بصوت رامي صبري تحت عنوان «غريب الحب»، في الوقت الذي تواجدت أنغام من خلال غنائها لمقدمة مسلسل «جمع سالم»، فيما كان هناك حضور للأغنية الشعبية، إذ غنى حسن شاكوش «شارع أيامي»، مقدمة لمسلسل «البرنس»، فيما شارك جوزيف عطية الجمهور عبر موقعه على «إنستغرام» مقدمة أغنية «الناس أبواب» لمسلسل «الساحر» من بطولة عابد فهد وستيفاني صليبا.

188

ألف مشاهدة رقمية للحلقة الأولى من البرنامج الذي يبث كل يوم سبت.

البرنامج ضمن باقة البرامج التي أطلقتها منصة «تويتر» بالشراكة مع مؤسسات وقنوات إعلامية.

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