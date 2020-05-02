الامارات | بالصور: «سواروفسكي».. مجموعة رمضانية مستوحاة من مفاهيم نبيلة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور: «سواروفسكي».. مجموعة رمضانية مستوحاة من مفاهيم نبيلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لعالم الموضة والجمال قدرة على التغير السريع، الأمر الذي تحركه خيوط هذه الصناعة العالمية من جهة، والصيحات التي تنتشر كالحمى على منصات التواصل الاجتماعي، وقوة تأثير الشباب في تغيير كل ذلك بحسب ما يراه مناسباً من جهة أخرى، ومن كل هذه الفوضى الممتعة، تقدم هذه الصفحة نظرة نقدية وانتقائية سريعة لما يمكن أن يتناسب والمرأة الخليجية خصوصاً، والعربية عموماً.

إعداد: ندى الزرعوني

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تُعد إكسسوارات «سواروفسكي» واحدة من أعرق وأقدم العلامات التجارية التي نالت استحسان وميل المجتمع الخليجي بشكل عام، كونها كانت على مدى تاريخها، المختلف والجديد دائماً، ولاتزال قادرة على أن تشكل جزءاً من ميول المجتمع بعدد لا ينتهي من خيارات التزيين والاكسسوارات عالية الجودة والتنفيذ. وبمناسبة شهر رمضان المبارك، أطلقت العلامة التجارية، تشكيلة خاصة ومتنوعة من الإكسسوارات الجامعة بين النعومة والفخامة، وبحملة استعانت بعدد من الوجوه المؤثرة، وعلى رأسهم المؤثرة ومدونة الموضة الكويتية نهى نبيل، التي تحظى بمتابعة ما يزيد على ثمانية ملايين شخص، بالإضافة إلى المؤثرتين نوف نبيل، وديما الأسدي، اللتين قدمتا المجموعة الجديدة المكونة من تشكيلات، تتخذ كل منها فكرة وروحاً ومعنى خاصاً، والتي تسلط الضوء على كل من روابط الصداقة، والعطاء، والحب الذي لا يقدّر بثمن.

وقال المدير الإداري لـ«سواروفسكي» في الشرق الأوسط، ناصر سليمان، إن «مشهد التأمل الذاتي، والتواصل، والصداقة، والعطاء، وتبادل الهدايا، هو أكثر ما يسيطر على هذا الشهر المبارك من العام، وتضفي تشكيلة مجوهراتنا لحملة شهر رمضان المبارك كلاً من المغزى والأسلوب على أي إطلالة، مشجعةً بذلك السيدات في المنطقة على التعبير عن أنفسهن وإظهار الروابط الوطيدة المميزة مع أفراد العائلة والأصدقاء الذين يعنون العالم بأسره بالنسبة إليهن».

ومن خلال الوجوه الثلاثة المؤثرة الخاصة بالحملة، لا تعبر الصديقات المتألقات عن العلاقة الوطيدة بينهن فحسب، بل إنهن يُظهرن أيضاً كيف تحولت ذكريات الطفولة الغالية بينهن إلى تقاليد راسخة ورائعة في كل رمضان وعلى مدى سنوات عزيزة قضينها معاً. وفي معرض تسليطها الضوء على أهمية العائلة والصداقة قالت نهى نبيل: «أشعر بالحماس كوني جزءاً من حملة (سواروفسكي) لشهر رمضان هذا العام، لاسيما أنه سيكون برفقتي أقرب شخصين إلى قلبي، شقيقتي نوف وصديقتي ديما، ففي الوقت الذي ننشغل فيه جميعاً بحياتنا، يأتي شهر رمضان ليعيد أواصر الود مع العائلة والأصدقاء، الذين هم العالم بالنسبة لنا. وتسمو (سواروفسكي) بهذه الرسالة من خلال تشكيلة متألقة من المجوهرات وحملة مصاحبة لها».

تشكيلات رمضان

يأتي كل تصميم من تصميمات التشكيلة مثالياً للارتداء أو الإهداء في شهر رمضان لهذا العام، حيث يحمل كل تصميم رسالة تعبر عن الصداقة والألفة، كما يتميز بالأناقة والرقي وسهولة الارتداء، والمرونة، ويمكن ارتداؤها بشكل منفرد أو معاً في طبقات، وهو ما يمنح النساء الفرصة للاستمتاع بتجربة إطلالات مختلفة. وتقدم المجموعة مفاهيم اعتمدت عليها تصاميم كونت تشكيلات متنوعة تناسب مختلف الأذواق، ومنها مفهوم «الصداقة»، والتي تحولت إلى قلادة تتدلى منها هذه الكلمة النبيلة باللغة العربية، وتتكون من سلسلة متلألئة بدرجات لونية ذهبية، حيث تأتي مُزيَّنة بكريستالات سواروفسكي المرصعة بأسلوب Pavé والخاطفة للأنظار. وتجسِّد هذه القطعة فكرة هدية مثالية من أجل إطلالة متألقة.

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إضافة إلى ذلك قدمت العلامة التجارية مفهوم «شجرة النخيل»، المرتبطة بكل ما بها من شموخ وأصالة بالمجتمع العربي والخليجي، وتُضفي تصميمات شجرة النخيل، المستوحاة من روح المنطقة، جمالاً خاصاً ولمسة من روعة الطبيعة وقدراً كبيراً من التألق على الإطلالات اليومية، ويتميز التصميم بسوار متلألئ مزود بقفل قابل للضبط وعقد براق مزين بكريستالات سواروفسكي الخضراء.

وتشتمل تشكيلة شهر رمضان أيضاً على 10 تصميمات من مجموعة Stunning، التي تعيد تصوير ورقة الجينكو، رمز الأمل والسلام والقوة وطول العمر، في أسلوب متألق، كما تشتمل هذه المجموعة على عقود وتعليقات وأقراط أذن وأساور معصم ودبابيس أو «بروش»، والتي تأتي جميعها مرصعةً بكريستالات سواروفسكي المتلألئة التي تلمع مع كل حركة.

تتوافر تشكيلة مجوهرات حملة شهر رمضان المبارك من «سواروفسكي» على الموقع الإلكتروني Swarovski.com.

واحدة من أعرق وأقدم العلامات التجارية التي نالت استحسان وميل المجتمع الخليجي.

المجموعة الجديدة مكونة من تشكيلات تتخذ كل منها فكرة خاصة مثل الصداقة، والعطاء، والحب.

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