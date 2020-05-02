الامارات | ماهي حقيقة خبر وقف عرض مسلسل "أم هارون" على تلفزيون الكويت

شكرا لقرائتكم خبر عن ماهي حقيقة خبر وقف عرض مسلسل "أم هارون" على تلفزيون الكويت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول مغردون عبر موقع "تويتر"، خبر إيقاف عرض مسلسل "أم هارون" على التلفزيون الكويتي، معبرين عن سعادتهم بهذا القرار الذي لم يعلن بشكل رسمي، ولم تصدر اي تصريحات موثوقة مؤكدة ذلك. الخبر المتداول أرفق بمقطع فيديو يبدو أنه قديم لمسؤول كويتي، ينفي منح المسلسل ترخيص، مؤكدا على تضامن الكويت مع الشعب الفلسطيني منذ البداية.

وبحسب المعلومات فإن مسلسل "أم هارون" يعرض حصريا على شبكة قنوات "إم بي سي"، ولم يلعن سابقا عن عرضه على شاشة التلفزيون الكويتي.

وعلى الصعيد الرسمي لم ترد أيه تصريحات رسمية تعلق على الخبر، كما لم تصدر أيه تصريحات بهذه الخصوص عن فريق العمل. أو عن شبكة قنوات إم بي سي التي تعرض العمل حصريا، وواصلت عرض المسلسل في مواعيده المعتادة.

وأثار مسلسل "ام هارون" سجالا واسع النطاق على منصات التواصل والصحف العربية نظرا لحساسية الموضوع الذي يناقشة حيث الفنانة حياة الفهد، دور قابلة يهودية عاشت في الكويت في النصف الأول من القرن الماضي. المسلسل يضم عدد من الفنانين منهم حياة الفهد وأحمد الجسمي وعبد المحسن النمر ومن تأليف الكاتب محمد شمس، وإخراج محمد أحمد العدل. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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