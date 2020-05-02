الامارات | أميركا تجيز استخدام "ريمديسيفر" لعلاج "كورونا"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجازت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية لشركة "جلياد ساينسيس" الاستخدام الطارئ لعلاجها التجريبي المضاد للفيروسات "ريمديسيفر" لعلاج المصابين بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا. وحصل الاجازة على موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ووصف دانيال أودي الرئيس التنفيذي للشركة الإجراء خلال اجتماع بترامب بالبيت الأبيض بأنه خطوة أولى مهمة وقال إن الشركة ستتبرع بعدد 1.5 مليون جرعة من العقار لمساعدة المرضى. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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