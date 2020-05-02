سيصيب 70% من الأمريكيين.. خبراء أوبئة يتوقعون استمرار كورونا لعامين

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

توقع فريق من خبراء الأوبئة، استمرار انتشار فيروس كورونا الجديد أو ما يُعرف باسم "كوفيد-19"، ما بين 18 إلى 24 شهرا.

وقال الخبر حسب توقعاتهم إن الفيروس سيصيب ما بين 60% إلى 70% من السكان بأمريكا، داعين في تقريرهم الولايات المتحدة الأمريكية للاستعداد للسيناريو الأسوأ الذي يتضمن موجة ثانية ضخمة من الإصابات بفيروس كورونا في فصلي الخريف والشتاء، ملقين الضوء على أنه وفي أفضل السيناريوهات فإن المزيد من الأشخاص سيموتون.

وقال مايك أوسترهولم، رئيس مركز أبحاث الأمراض المعدية: "هذا الشيء (فيروس كورونا الجديد) لن يتوقف حتى يصيب 60 إلى 70%"، لافتا إلى أن حدوث مثل هذا الأمر "يتحدى علم الأحياء الدقيقة"، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن".

وألقى الخبراء الضوء على أن انتشار الفيروس لمدة تصل إلى سنتين سيستمر "حتى تتطور مناعة القطيع بين التعداد السكاني للمجتمعات"، ويستندون في توقعاتهم هذه على نماذج مقدمة من مراكز بحثية كتلك في جامعة واشنطن الأمريكية وكلية امبيريال في العاصمة البريطانية، لندن، واللتين أظهرت أرقامهما أن الفيروس سيتسبب بوفاة الملايين.