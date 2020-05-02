تخطو الـ100 عام.. نصائح المعمرين لحياة أطول: "بلاش جواز وكن لطيفا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

ساعدت الرعاية الطبية العديد من الناس للعيش حياة أفضل وأطول وأكثر استقراراً صحيًا.

ولكن عدد من المعمرين حول العالم كان لهم رأي آخر في طول أعمارهم التي تخطت الـ100 عام.

نرصد لكم نصائح المعمرين لحياة أطول وأفضل، كما أوضح موقع "insider".

- تناول الأشياء اللذيذة

كانت اليابانية، ميساو أوكاوا أكبر معمرة في العالم حتى وفاتها عن عمر يناهز 117 عام 2015، وتعتقد ميساو "أن تناول الأشياء اللذيذة هو مفتاح لطول عمري".

-أكل البيض النيء

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توفيت إيما مورانو، المعمرة الإيطالية عام 2017 ، عن عمر يناهز 117، وكانت تعتقد أن السر في طول عمرها هو، أنها كانت تأكل بيضتين نيئتين يوميًا لأكثر من 90 عامًا، بالإضافة إلى بسكوت الكوكيز.

وفي تصريحات صحفية لـ"نيويورك تايمز" قالت "مورانو" إن انفصالها عن زوجها في 1938 ساهم في طول عمرها.

-اللطف في المعاملة

قالت جيرترود ويفر البالغة من العمر 116 عامًا، إن سر حياتها الطويلة كان اللطف، وأضافت، "عامل الناس بشكل جيد وكن لطيفا مع الآخرين بالطريقة التي تريدها أن يكونوا لطفاء معك".

وأضافت "ويفر"، أن الأسباب الأخرى التي ساعدت في طول عمرها، عدم الشرب أو التدخين والحصول على عدد ساعات نوم كافية.

-جيراليان تالي

توفيت الاسكتدلانية، جيراليان تالي، عن عمر 109 عام، في عام 2015، وأكدت أن سر طول عمرها يعود إلى تجنب الرجال، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية.