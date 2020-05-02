- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 مايو 2020 01:47 صباحاً -
تعد الألوان أكثر ما يميّز الربيع والصيف، حيث تفضل المرأة في هذا الموسم الهروب من الألوان الكلاسيكية الداكنة، والولوج نحو الألوان المشرقة والمفعمة بالحياة. ولأن دور الأزياء العالمية على دراية كاملة بمختلف أذواق النساء، فقد قدمت ضمن عروض أزيائها لموسم ربيع وصيف 2020 خلال أسابيع الموضة العالمية مجموعات زاخرة الأزياء والملابس بألوان ربيعية منعشة، تراوحت بيت الباستيل وألوان النيون الفاقعة.
فإذا كنت من عاشقات الألوان في موسم الربيع، تعالي وتعرفي معنا على أبرز اتجاهات ألوان خاصة بموضة ربيع وصيف 2020 من منصات أهم العلامات والدور العالمية، بالإضافة إلى طرق تنسيقها لتتلاءم ولون بشرتك.
اتجاهات ألوان موضة ربيع وصيف 2020 وطرق تنسيقها بحسب لون البشرة
الأحمر الناري موضة ربيع وصيف 2020
ينضح الأحمر الناري جرأةً وإشراقاً على منصات عروض أزياء ربيع وصيف 2020، فهو يبعث الثقة بالمرأة التي ترتديه، ويثري إطلالتها.
رصدناه على منصات العديد من الدور العالمية خلال أسابيع الموضة الخاصة بهذا الموسم، فظهر مفعماً بالحيوية على منصة توري بورتش Tory Burch من خلال فستان صيفي بتصميم ناعم ومريح، كما ورأيناه من خلال إطلالة أنيقة مؤلفة من بليز وتنورة من الدانتيل ضمن عرض ألتوزارا Altuzarra.
يناسب اللون الأحمر الغامق والناري ذوات البشرة البيضاء. اما إذا كنت من ذوات البشرة الداكنة، حاولي ارتدار اللون الأحمر بدرجاته الهادئة لتفادي الإطلالة المبالغ فيها.
الأزرق الباهت موضة ربيع وصيف 2020
إن هذا الظل الباهت من اللون الأزرق شبيه بلون الدنيم، وهو يضفي الراحة والهدوء إلى ناظره ومرتديه، كما وأنه سيبدو بالفعل أنيقاً إذا ما تم تنسيقه مع ألوان أخرى حيوية، سواء في الملابس أو الإكسسوارات.
ظهر الأزرق الباهت جلياً على منصات كل من كارولينا هيريرا Carolina Herrera من خلال فستان صيفي بالتقليمات البيضاء. كما وأعجبنا من خلال تصميم ناعم لإطلالة تونيك من الساتان ضمن عرض باير موس Pyer Moss.
وبحسب خبراء الموضة والتجميل، فإن اللون الأزرق بدرجته الفاتحة سيعكس على البشرة السمراء بريقاً مختلفاً أخاذاً.
الأخضر المائي موضة ربيع وصيف 2020
هذا الموسم، طغت درجة الأخضر المائي المنعش على صيحات الأزياء، مما يُعتبر محاولة للهروب من المعهود. فهذه النغمة اللونيّة تشعّ انفتاحاً، وتملك صفاتٍ مرحّبة تجعلها تمتزج بكلّ سهولة مع بقيّة ألوان لوحة ربيع وصيف 2020 لطلّة شبابيّة بامتياز.
ظهر الأخضر المائي ضمن مجموعات الكثير من الدور خلال أسابيع الموضة العالمية، وقد جذبنا على منصة لويس فويتون من خلال طقم suit بتفاصيل باللون البني، كما وظهر بأسلوب المعطف على منصة ستيلا ماكارتني Stella McCartney.
وأكثر ما أعجبنا هو هذا التصميم لفستان ميدي راقي من قماش التفتة الفاخر باللون الأخضر المائي من علامة جيفنشي. Givenchy.
كانت هذه تفاصيل خبر اتجاهات ألوان موضة ربيع وصيف 2020 وطرق تنسيقها بحسب لون البشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.