كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 مايو 2020 01:47 صباحاً -

تعد الألوان أكثر ما يميّز الربيع والصيف، حيث تفضل المرأة في هذا الموسم الهروب من الألوان الكلاسيكية الداكنة، والولوج نحو الألوان المشرقة والمفعمة بالحياة. ولأن دور الأزياء العالمية على دراية كاملة بمختلف أذواق النساء، فقد قدمت ضمن عروض أزيائها لموسم ربيع وصيف 2020 خلال أسابيع الموضة العالمية مجموعات زاخرة الأزياء والملابس بألوان ربيعية منعشة، تراوحت بيت الباستيل وألوان النيون الفاقعة.

الأخضر المائي على منصة لويس فويتون Louis Vuitton



فإذا كنت من عاشقات الألوان في موسم الربيع، تعالي وتعرفي معنا على أبرز اتجاهات ألوان خاصة بموضة ربيع وصيف 2020 من منصات أهم العلامات والدور العالمية، بالإضافة إلى طرق تنسيقها لتتلاءم ولون بشرتك.

اتجاهات ألوان موضة ربيع وصيف 2020 وطرق تنسيقها بحسب لون البشرة

الأحمر الناري موضة ربيع وصيف 2020

فستان باللون الأحمر من مجموعة توري بورتش Tory Burch

ينضح الأحمر الناري جرأةً وإشراقاً على منصات عروض أزياء ربيع وصيف 2020، فهو يبعث الثقة بالمرأة التي ترتديه، ويثري إطلالتها.

رصدناه على منصات العديد من الدور العالمية خلال أسابيع الموضة الخاصة بهذا الموسم، فظهر مفعماً بالحيوية على منصة توري بورتش Tory Burch من خلال فستان صيفي بتصميم ناعم ومريح، كما ورأيناه من خلال إطلالة أنيقة مؤلفة من بليز وتنورة من الدانتيل ضمن عرض ألتوزارا Altuzarra.

يناسب اللون الأحمر الغامق والناري ذوات البشرة البيضاء. اما إذا كنت من ذوات البشرة الداكنة، حاولي ارتدار اللون الأحمر بدرجاته الهادئة لتفادي الإطلالة المبالغ فيها.

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الأزرق الباهت موضة ربيع وصيف 2020

فستان قصير باللون الأزرق الباهت من كارولينا هيريرا Carolina Herrera



إن هذا الظل الباهت من اللون الأزرق شبيه بلون الدنيم، وهو يضفي الراحة والهدوء إلى ناظره ومرتديه، كما وأنه سيبدو بالفعل أنيقاً إذا ما تم تنسيقه مع ألوان أخرى حيوية، سواء في الملابس أو الإكسسوارات.

ظهر الأزرق الباهت جلياً على منصات كل من كارولينا هيريرا Carolina Herrera من خلال فستان صيفي بالتقليمات البيضاء. كما وأعجبنا من خلال تصميم ناعم لإطلالة تونيك من الساتان ضمن عرض باير موس Pyer Moss.

وبحسب خبراء الموضة والتجميل، فإن اللون الأزرق بدرجته الفاتحة سيعكس على البشرة السمراء بريقاً مختلفاً أخاذاً.

الأخضر المائي موضة ربيع وصيف 2020

فستان باللون الأخضر المائي ضمن عرض جيفنشي Givenchy



هذا الموسم، طغت درجة الأخضر المائي المنعش على صيحات الأزياء، مما يُعتبر محاولة للهروب من المعهود. فهذه النغمة اللونيّة تشعّ انفتاحاً، وتملك صفاتٍ مرحّبة تجعلها تمتزج بكلّ سهولة مع بقيّة ألوان لوحة ربيع وصيف 2020 لطلّة شبابيّة بامتياز.

ظهر الأخضر المائي ضمن مجموعات الكثير من الدور خلال أسابيع الموضة العالمية، وقد جذبنا على منصة لويس فويتون من خلال طقم suit بتفاصيل باللون البني، كما وظهر بأسلوب المعطف على منصة ستيلا ماكارتني Stella McCartney.

وأكثر ما أعجبنا هو هذا التصميم لفستان ميدي راقي من قماش التفتة الفاخر باللون الأخضر المائي من علامة جيفنشي. Givenchy.