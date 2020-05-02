موديلات فساتين كاجوال صيفية من وحي الفاشينيستا المحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 مايو 2020 01:47 صباحاً - يحتاج فصل الصيف إلى أزياء فضفاضة بقصات مريحة وتأتي الفساتين الطويلة الواسعة على أول القائمة، طالعي أجمل اطلالات الفاشينيستا المحجبات واستوحي منهن طرق لإرتداء الفساتين الصيفية بكل أناقة مع الحجاب.



فساتين واسعة بموديل القميص موضة 2020

فساتين للمحجبات

اكتظت مدرجات العروض بأجمل الفساتين ذات الطابع العصري والمستوحاة من ستايل القميص الرجالي، اختاري موديل طويل واسع ليناسب ستايلك المحتشم وزينيه بحزام رفيع يؤطر اطلالتك بلمسة فريدة واعتمري توربان من دون طبعات وانتعلي حذاء رياضي باللون الأبيض استبدليه بصندال أبيض اذا كنتِ ترغبين في لوك أكثر نعومة.

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فساتين واسعة A Line الأبرز في ربيع 2020

فساتين للمحجبات

واكبي آخر صيحات الموضة بإعتماد صيحة الفساتين الواسعة بقصة A Line الرائجة، القطعة التي تؤمن لكِ اللوك المحتشم، اختاريها بطول ينتهي عند الكاحل ولا يغطيه حتى لا يوحي بأنكِ قصيرة القامة ونسقيه مع صندال بلاتفورم وحقيبة كتف متوسطة الحجم لتحصلي على طول أكبر.

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فساتين مطبعة من وحي الفاشينيستا المحجبات

فساتين للمحجبات



انفحي اطلالتك بلمسة ربيعية مرحة من خلال تبني موضة الفساتين المغلفة بالطبعات لا سيما تلك المزدانة بالورود الناعمة، احرصي على تنسيقها مع طرحة من دون طبعات ويُفضل أن تكون بلون النقشة الأقل في الفستان أو بلون حيادي كالأبيض أو البيج القريب للون الجلد.

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فساتين محددة الخصر لإطلالة أنثوية أنيقة

فساتين للمحجبات



انتشرت هذا الربيع موضة الفساتين المخصرة والتي تمنح لمن ترتديها لوك أنثوي جذاب، تفاديها اذا كنتِ تعانين من مشكلة بروز البطن، اختاري الموديلات المزودة بحزام رفيع اذا كنتِ قصيرة القامة ويفضل أن يكون من نفس لون الفستان حتى لا يقسم قامتك ويجعلك تبدين بطول أقصر.