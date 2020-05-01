أوكرانيا تبدأ تخفيف إجراءات الحجر الصحي في 11 مايو الجارى

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف - أ ش أ

أعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم الجمعة، أنه من المقرر البدء في تخفيف إجراءات الحجر الصحي المفروضة في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ اعتبارا من 11 مايو الجاري.

ونقلت وكالة أنباء "أوكرانيا برس" الأوكرانية عن تصريح ستيفانوف خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، قوله "نتفهم أن الناس سئموا من الحجر الصحي، وأود أن أؤكد مرة أخرى أننا كل يوم نقوم بتحليل الوضع وستبدأ إجراءات تخفيف الحجر الصحي اعتبارا من 11 مايو".

وأكد وزير الصحة الأوكراني "جميع إجراءاتنا تستند إلى آراء الخبراء وعلماء الأوبئة وعلماء الفيروسات الذين يعرفون كيف يتصرفون في مثل هذه الحالات الموجودة الآن في أوكرانيا".

وأضاف ستيفانوف "في 11 مايو، سنبدأ في التخفيف لأن الوضع اليوم يسمح بذلك، هذه الخطوات التيسيرية التي سنقوم بها ستعتمد على البيانات التي لدينا وسنكون على يقين من أن هذه الإجراءات لن تؤدي إلى تفاقم الوضع في المستقبل".

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