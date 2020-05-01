الشيف شربيني يكشف كواليس رفده لابنه علاء من العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

كشف الشيف شربيني، كواليس رفده لابنه الشيف علاء، أثناء العمل معه في أحد الفنادق.

جاء ذلك ردًا على سؤال الإعلامية مفيدة شيحة، أثناء لقائه ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، حول مساعدته لابنه الشيف علاء الشربيني، موضحًا أن نجاحه لم يخدم ابنه بل استغله الحاقدين وأعداء النجاح، الذين كانوا يتصيدون الأخطاء لابنه ويفتعلون المشكلات معه، فقام برفده من الفندق الذي كان يعمل معه فيه، وسفره لشرم الشيخ ليقوي لغته، ثم أرسله إلى ألمانيا، لتعليم أصول الطبخ ويسلك نفس الطريق.

وأكد "شربيني" أهمية الممارسة في العمل، مفضلًا إياه عن الدراسة في بعض الأحيان، متابعا أن الممارسة وحدها هي من علمته اللغة وجعلته متمكنا منها.

وبسؤال آخر تعرض له الشيف أثناء الحلقة وعن مواصفات فتاة أحلامه في صباه، ذكر أن القبول أهم من أي شيء، وهو أساس العلاقة.