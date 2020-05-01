آخرهم زفاف ياسمين صبري وأبو هشيمة.. كيف اختلفت الاحتفالات في زمن كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

مع بداية تفشي فيروس كورونا المستجد، وانتشار الوباء في جميع أنحاء العالم، بدأت ملامح الحياة تتغير، ولم تعد الاحتفالات كما كانت من قبل، سواء في الأعياد الرسمية أو الشخصية، وكذلك المناسبات.

فبعد توصية منظمة الصحة العالمية بضرورة التباعد الاجتماعي، وضرورة الحفاظ على مسافة 1 وأكثر مع الآخرين، لعدم نشر العدوى لم يعد ممكنًا إقامة الاحتفال بالطريقة المعتادة من قبل.

وظهرت أفكارًا مختلفة للاحتفالات، يرصدها لكم "الخليج 365" في التقرير التالي:

- مأذون أون لاين

أجرى عروسان مكالمة فيديو في الأردن مع المأذون، لعقد قرانهما، وظهر والد الفتاة يمسك بيد العريس بينما يقوم شخص ثالث بوضع الهاتف أمامهم، ورددوا صيغة الزواج مع المأذون من خلال مكالمة الفيديو، فى حضور الشهود.

- عيد الفصح

نشرت دار أوبرا "لاسكالا" الإيطالية، رسالة تهنئة إلى جميع الأطباء والممرضات بعيد الفصح، خلال مكافحتهم لفيروس كورونا المستجد.

- عقد زواج إلكتروني

أقام شاب سعودي، حفل زواجه بطريقة مختلفة هذا العام، بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث ارتدى القفازات، والكمامة، وأجرى التحاليل التقليدية للزواج في المستشفى، كما أكدت شبكة "العربية".

وأوضح المأذون الشرعي، أن الزواج في زمن كورونا لا يزال جارياً لكن بإجراءات احترازية للوقاية منه، حيث دشنت وزارة العدل مؤخراً عقد الزواج الإلكتروني إذ يقوم الأطراف بتعبئة بياناتهم ثم يتأكد المأذون من اكتمال الأركان وتدوين الشروط، ليرفعها إلى المحكمة إلكترونياً عن طريق موقع زواج ويتم التصديق على العقد.

- مكالمات سرية

تم إلغاء الاحتفالات السنوية بعيد ميلاد الملكة إليزابيث، وعدم إطلاق تحية سلاح المدفعية السنوية.

وأتمت الملكة عامها الـ94 هذا العام، وسط تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، وأوضح مسؤول في قصر باكنغهام أن الملكة قررت أن ذلك لن يكون مناسبا في الوقت الراهن، كما أكدت صحيفة "بي بي" البريطانية.

ويُعتقد أن هذه هي المرة الأولى خلال عهدها في الحكم المستمر منذ 68 عاما، التي لن تُؤدى فيها هذه المراسم، التي تقام عادة في حديقة هايد بارك وبرج لندن.

وقال القصر إن عيد ميلاد الملكة في 21 أبريل، لن يتم الاحتفال به بأي طريقة خاصة، مشيرا إلى أن أية مكالمات هاتفية أو محادثات بالفيديو ستجريها مع أسرتها ستظل سرية.

- بلا معازيم

عقد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة قرانه على الفنانة ياسمين صبري، بدون حفل، واقتصر الاحتفال على الأسرتين، دون الأصدقاء، بسبب انتشار فيروس كورونا، وغلق قاعات الاحتفالات الخاصة بالزفاف.