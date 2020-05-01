"بالجنيه حطينا عليه".. رامز جلال يسخر من ملابس حمدي الميرغني

محمد اسماعيل - القاهرة - لمياء يسري:

ظهر الفنان الكوميدي، حمدي الميرغني، كضيف ثامن في برنامج رامز مجنون رسمي، المذاع على قناة "MBC مصر".

وقال رامز جلال، إن الضيف لم يكن في الحسبان، ولكنه علم بالصدفة وجوده في دبي، ما شجعه على استضافته في إحدى حلقاته.

وسخر رامز من "ستايل شعر" الفنان حمدي الميرغني، قائلًا "عامله ببلور وسايبه هايش وطويل". وأضاف "ده لامم شعره بإشارب ولا شراب؟".

وارتدى حمدي الميرغني جاكت أبيض ملون، بكتابات مختلفة "أسود وأخضر وأزرق" مع "تي شيرت" باللون الأسود، و"بنطلون cut jeans"،

برنامج رامز جلال هذا العام "رامز مجنون رسمي"، يعتمد على استضافة النجم في برنامج حواري أشبه بـ"كرسي الاعتراف"، والمذيعة هي "أروى" وفي أحدى الفقرات، يتم عرض صور نجوم ومن بينهم صورة لرامز جلال أمام الضيف ليوضح رأيه فيهم، وعندما ينتهي الضيف، يخرج رامز جلال في الاستديو ليفاجئ الضيف، وعقب الانتهاء من تصوير الحوار يجد الضيف نفسه في مواجهة مأزقٍ جديدٍ.

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