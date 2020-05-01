الامارات | أكبر ناجية من «كوفيد-19» في سنغافورة.. عمرها 102 عام

شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر ناجية من «كوفيد-19» في سنغافورة.. عمرها 102 عام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبحت امرأة تبلغ من العمر 102 عام أكبر ناجية من مرض كوفيد- 19 في سنغافورة اليوم الجمعة، لتنضم إلى عدد من المعمّرين في جميع أنحاء العالم الذين تغلبوا على المرض.

وعادت ياب لاي هونج إلى دار المسنين بعد خروجها من المستشفى.

وكتبت الدار عبر «فيس بوك»: «نرحب بنزلائنا الذين قاتلوا بقوة ليتعافوا ويتغلبوا على (كوفيد- 19)».

وجعل التعافي ياب لاي هونج واحدة من بين ما يقرب من 1300 شخص في سنغافورة تعافوا من «كوفيد -19» وهو المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي، ويسببه فيروس كورونا المستجد.

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وشهدت سنغافورة زيادة عدد حالات الإصابة بكورونا 17 مثلاً منذ الأول من أبريل الجاري. وبحلول اليوم الجمعة، سجلت وزارة الصحة إجمالي 17101 حالة إصابة، وهو ثالث أعلى عدد للحالات بين دول آسيا بعد الصين والهند.

وأدرجت وزارة الصحة «الغالبية العظمى» من بين الـ 932 حالة جديدة التي سجلت اليوم، كعمال أجانب من المقيمين في المهاجع. وذكرت الوزارة أنه يتم تسجيل 14 حالة في المتوسط يومياً خارج مهاجع العمال.

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