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الامارات | منتجو «ريمديسيفير» لعلاج كورونا يتوقعون موافقة سريعة: سنوفره لأكبر عدد ممكن

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واشنطن - وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الرئيس التنفيذي لشركة جيلياد ساينسز المصنعة لعقار ريمديسيفير التجريبي لعلاج كورونا، دانييل أوداي، اليوم الجمعة إنه يتوقّع أن تتحرك إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية سريعاً للموافقة على الدواء الجديد.

وأضاف أن الشركة ستحاول إتاحة العقار لأكبر عدد ممكن من الناس بعد الموافقة عليه.

وتابع أوداي خلال مقابلة مع برنامج «توداي شو» بمحطة إن.بي.سي الإخبارية الأميركية «تحرك سريعاً جداً مع إدارة الأغذية والعقاقير.. وأتوقع أن يتخذوا إجراء بسرعة كبيرة».

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وأشار  إلى أن الاختبارات على العقار توسّعت لتشمل التأكد من نجاعته في علاج المراحل «المتوسطة» من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بعد أن كانت محصورة بالحالات الحادة من المرض.

وذكر أن الباحثين في الشركة يعملون بجد لاختبار ما إذا كان العقار يمكن استخدامه في وقت مبكر من الإصابة بالمرض.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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