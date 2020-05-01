الامارات | تحذير بريطاني: أدلة تثبت انتقال «كورونا» بين الأطفال من دون أعراض

شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير بريطاني: أدلة تثبت انتقال «كورونا» بين الأطفال من دون أعراض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت تصريحات جديدة، اليوم، لوزارة الصحة البريطانية أن فيروس كورونا (كوفيد 19) ينتقل بين الأطفال بشكل صامت، ودون أن يشعروا به.

وقالت "الصحة البريطانية" إن الأدلة تثبت انتقال فيروس كورونا بين الأطفال من دون أعراض واضحة، ما يعتبر أمراً خطيراً للغاية كونه يسبب نقل العدوى للكبار بقوة.

وكان أستاذ علم الفيروسات الجزيئية بجامعة نوتنغهام، جوناثان بول، قد أكد سابقاً أنه، والعديد من زملائه، لم يتمكنوا من رؤية أي سبب واضح لعدم إصابة الأطفال بالفيروس.

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وقال جوناثان بول: "ينتشر الفيروس عن طريق الجهاز التنفسي، وليس من خلال عملية فريدة تستهدف البالغين فقط".

وحسب جوناثان، "إذا أصيب عدد كبير من الأطفال بالعدوى، وشعروا بأعراض طفيفة جداً تشبه البرد، فإن قدرتهم على نشر الفيروس ستكون هائلة".

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