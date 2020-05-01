عرض قطعة من القمر للبيع بـ 2.5 مليون دولار

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عُرض أحد أكبر النيازك القمرية في العالم للبيع في دار كريستي للمزادات، بقيمة مليوني جنيه إسترليني ما يعادل (2.49 مليون دولار).

ووفقا لـ”رويترز” فإن صخرة القمر، التي يزيد وزنها عن 13.5 كيلوجرام، ربما انشقت عن سطح القمر بسبب اصطدامها بكويكب أو مذنب ثم سقطت على الصحراء الكبرى.. ويُعرف باسم NWA 12691، ويعتقد أنه خامس أكبر قطعة من القمر عثر عليها على الأرض، ولا يوجد سوى 650 كج من صخور القمر المعروفة على الأرض.

جيمس هيسلوب، رئيس قسم العلوم والتاريخ الطبيعي لدار كريستي قال: إن تجربة الإمساك بقطعة من عالم آخر بين يديك أمر لن تنساه أبدا.

وأضاف، إنها قطعة القمر الفعلية، إنها بحجم كرة القدم، وأطول بقليل من ذلك، وعثر عليه في الصحراء بواسطة مكتشف مجهول بعد أن سافر النيزك نحو 240 ألف ميل من القمر إلى الأرض ثم بدأت دراسته بعناية.

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وأصبح العلماء متأكدين من أصله بعد مقارنته بعينات صخرية أعادتها بعثات الفضاء الأمريكية أبولو إلى الأرض من القمر.

هيسلوب قال، في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، أعاد برنامج أبولو نحو 400 كج من صخور القمر معهم وتمكن العلماء من تحليل التركيبات الكيميائية والنظيرية لتلك الصخور ووجدوا أنها تتطابق مع بعض النيازك.

وأضاف، نتوقع اهتماما دوليا كبيرا بهذه القطعة من متاحف التاريخ الطبيعي.. إنها كأس رائع لأي شخص مهتم بتاريخ الفضاء أو استكشاف القمر.

وستعرض دار كريستي أيضا مجموعة خاصة من 13 نيزكا رائعا غنيا بالحديد للبيع بالمزاد، وتقدر هذه المجموعة بـ 1.4 مليون جنيه إسترليني (1.7 مليون دولار).