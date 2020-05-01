على طريقة الشيف شربيني.. إليك خلطة توابل لجميع أكلات رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تسعى كل ربة منزل إلى أن تقدم أطهى وأشهى الأكلات على سفرة رمضان، لذا تلجأ إلى خلطة التوابل التي تضيف نكهات متميزة للأطعمة.

ونقدم لكم خلطة توابل لجميع أكلات شهر رمضان، وفق ما ذكر الشيف شربيني في حلقة من برنامجه "الشيف ومفيدة" من موسم سابق.

وتوجّه الشيف شربيني في جولة مع طاقم العمل إلى أقدم عطار مصر الجديدة "رجب العطار"، لإعداده خلطة توابل تتماشى مع جميع أكلات رمضان، وتوليفة للمحاشي وتتبيلة اللحم والفراخ، وغيرها من أكلات السفرة الرمضانية،

وقدّم العطار توليفة على الهواء، عبارة عن "حبهان، وزر ورد، وجنزبيل ، وجوز الطيب، وكبابة صيني، ورق لورا، عيدان قرفة خشب، وعرق دهب وهو (أحمى من الفلفل الأسود في مذاقه)، وجنزبيل جاف، وفلفل أسود، وزعتر، وفلفل أبيض، وعود إيكر، وروز ماري، وهولنجان عقاربي، وكافورة".

وأوضح العطار أن أغلب التوابل من أصل هندي، ثم طحن التوابل بالمطحنة في المحل، حيث يصعب طحنها بالمنزل، بحيث يصبح قوامها متجانس وناعم، وتقوم ربة المنزل بوضعها في برطمان وتحفظ في درجة حرارة الغرفة.

وأضاف الشيف أنه يمكن استخدام هذه التوابل مع الأسماك أيضا، بشرط إضافة الكمون.

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