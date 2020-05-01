"كان هيجيبه صاحي".. الشيف شربيني يطبخ "ثعبان" على الهواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

قدم الشيف شربيني، اليوم الجمعة، وجبات أسماك مختلفة، سوبيت محشي أرز، وملوخية بالجمبري، بالإضافة إلى سمك الثعبان.

وأكدت الإعلامية مفيدة شيحة، "الشيف شربيني كان ناوي يجيب التعبان صاحي"، ليرد الشربيني: "لفيت عليه علشان أجيبه صاحي لكن ملقتش".

وأكد الشيف شربيني، أن سمك الثعبان من أغلى وأفضل الأنواع، موضحًا أن زفارة السمك الثعبان، متواجدة على الجلد، ولذلك "لازم أخليه، وكمان بنستخدم توابل كتير علشان نتخلص من الزفارة".

وتابع الشربيني: "من الأفضل استخدام فرشة سنان، وخل وليمون وملح لتنضيف السمك الثعبان وإزالة الزفارة".

وأوضح الشربيني، أن الأفضل في طهي الثعبان، هو الشوي، لأنه دسم جدًا ولا يفضل أن يُقلى.

أما عن طريقة عمل طاجن السمك الثعبان بالأرز؛ فالمكونات هي:

سمك ثعابين

ثوم

بص

بطاطس

زيت

كمون

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لمون

طماطم

كزبرة خضراء

بهارات

فلفل حار

كرفس

كرات

ملح

الطريقة

نتبل السمك جيدًا، ونضع السمك في الدقيق، ثم يٌحمر "نص سوا" في الزيت، بعد ذلك ننقله في طاسة أخرى "لتشويحه" مع الكرفس والكرات، وبشر لمون، وفلفل حراء، وكزبرة خضراء والملح، والصلصة، وبعد ذلك نضيف الماء.

بعد غليان الماء، نضيف البصل المكرمل، إلى السمك، بعد ذلك نرص البطاطس في الطاجن، ثم نضع السمك وندخله إلى الفرن حتى اكتمال النضج.