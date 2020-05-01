احذري هذه الأخطاء الشائعة أثناء إعداد الطعام.. لتوفير الوقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:
هناك أخطاء شائعة بين الكثير من السيدات التي قد تفسد الطعام أثناء إعداده، وقد تستطعين استبدال الطعام في الأيام العادية في حال الأخطاء الكبيرة، ولكن يصعب هذا الحل في رمضان، بسبب ضيق الوقت والارتباط بموعد معين لتناول الطعام.
نستعرض لكم عدد من الأخطاء الشائعة في المطبخ، وطريقة حلها في أسرع وقت ممكن، كما أوضح موقع "buzzfeed"
- الملح الزائد
أضيفي مرق أو ماء، للتخلص من الملح الزائد في الطعام، البعض يضيف قطعة بطاطس لكنها ليست حلًا مثاليًا لأنها تمتص القليل فقط من الملح.
- احتراق الحلة
استخدمي مزيج من الخل وصودا الخز، وافركي الجزء المحروق في الحلة، للتخلص من المشكلة.
- الخضرة الجافة
ضعي الخضرة في وعاء كبير مليء بالماء المثلج لمدة 30 دقيقة أو ساعة، لاستعادة أوراق الخضرة الجافة أو الناشفة.
- التصاق المكرونة
استخدمي قطرات من الزيت بعد استخراج المكرونة من المياه بعد سلقها، إذا وجدتيها ملتصقة مع بعضها.
- فقدان رطوبة اللحم
بعد تسوية اللحم انتظري قليلا من 5 إلى 7 دقائق ثم ابدأي في تقطيعها حتى لا تفقد رطوبتها وتجف
- حتى لا يحترق الثوم
لا تستخدمي نار عالية مع الثوم حتى لا يحترق، ويمكنك أيضًا تقطيع الثوم إلى شرائح بدلًا من فرمه.
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