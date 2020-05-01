هل المشروبات الغازية تساعد على هضم الطعام بعد الإفطار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يحب الكثيرون المذاق الحلو المنعش للمشروبات الغازية، لكن هذه المشروبات لا تحمل نفس التأثير على المعدة.

ويعتقد البعض أن هذه المشروبات الغازية لها قدرة على هضم الطعام، خاصة مع تناولها عقب وجبة ثقيلة على المعدة على الإفطار، فيلجأون إليها كمساعد للتخلص منها.

الصودا والمعدة

البعض يشعر بآلام بعد تناول المشروبات الغازية، ويظن أن السبب هو الوجبة الثقيلة التي انتهى من تناولها قبل قليل، إلا أن السبب الأساسي وراء ذلك هو الصودا، فالكبرونات الموجودة بها تسبب الانتفاخ والغازات للمعدة، كما أوضح موقع "live strong".

وبحسب المعهد الوطني للسكر وأمراض الجهاز الهضمي والكلى، بالولايات المتحدة الأمريكية، فإن شرب المشروبات الغازية ينقل المزيد من الهواء إلى الجهاز الهضمي، مما قد يؤدي إلى الانتفاخ أو التجشؤ أو الغاز.

وتزداد مشاكل المشروبات الغازية، كلما كانت المعدة حساسة، فيرتفع الشعور بالانتفاخ وعدم الراحة.

الصودا والهضم

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البعض يؤكد أن الصودا تساعد على الهضم، وآخرون يقولون عكس ذلك، فالأمر كله يتعلق بالطريقة التي تتفاعل بها الصودا مع معدتك، وهذا يختلف من شخص لآخر.

حتى الآن لم تظهر صلة ثابتة بين الصودا وارتجاع أحماض المعدة المسؤولة عن الهضم، لكن الصودا الغازية يمكن أن تغير مستويات الأس الهيدروجيني المؤثر في حمض المعدة قليلاً في جسمك، ويمكنها أيضًا إضافة الهواء وبالتالي الضغط على المعدة والأمعاء.

ولكن يظل هذا التأثير مختلف بين شخص وآخر، وفي حال كنت تعاني من ارتجاع المعدة، فإن التقليل من شرب الصودا، قد يخفف من أعراض الارتجاع.

الأسبارتام وآلام المعدة

قد يؤدي الأسبارتام "محلى صناعي موجود في المشروبات الغازية"، إلى مشاكل في القناة الهضمية، والبكتيريا الطبيعية المفيدة التي تؤثر على حالة الجسم.

وعندما تتعطل هذه الميكروبات، فإن جسمك يواجه صعوبة كبيرة في الهضم بشكل طبيعي،

وقد تصبح المعدة والأمعاء ملتهبة، وتؤدي إلى تقلصات وإمساك وآلام في المعدة.

ومن الآثار الأخرى للصودا على الجسم كله، هو زيادة الوزن التي تؤدي لأمراض القلب وغيرها من الأمراض المزمنة.