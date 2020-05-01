أفكار لاعتماد البدلة الرسمية على طريقة الفاشينيستا العصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 مايو 2020 06:03 مساءً - البدلة الرسمية ما زالت من صيحات الموضة الأكثر رواجاً وفي كل موسم نشاهد منها أجمل التصاميم المميزة والمبتكرة بألوان وقصات مختلفة منها الكاجوال ومنها الرسمي، وقد رصدنا عددًا من الاطلالات المميزة للفاشينيستا العربيات في البدلة الرسمية وقد نسقنها بأساليب مميزة ومبتكرة، شاهدي الصور واستوحي بعض الأفكار التي تناسبك وتناسب ذوقك من ناحية اللون والتصميم لتنسقي اطلالات لافتة في البدلة الرسمية حسب المناسبة.



مرام زبيدة في بدلة رسمية بتصميم شبابي:

مرام زبيدة في بدلة رسمية نسقتها بطريقة كاجوال



اعتمدت مرام زبيدة البدلة الرسمية بأسلوب شبابي، وقد اختارتها بقصة مستوحاة من الثمانينات باللونين الأزرق والأبيض مؤلفة من جاكيت قصير وبنطلون خصر عال، وقد نسقت من تحتها توبْ باللون الأبيض، وأكملت اللوك بحذاء رياضي من كونفرس Convers وحقيبة يد باللون الأسود.

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اطلالة مميزة في البدلة الرسمية اعتمدتها علا فرحات:

علا فرحات في بدلة رسمية بتصميم عصري



اختارت علا فرحات اطلالة مميزة جمعت بين الأناقة والعصرية، حيث نسقت بدلة رسمية باللون البني الفاتح، قماشه منقش بزركشات ناعمة ومؤلفة من جاكيت بليزر أوفر سايز وبنطلون بقصة أرجل واسعة، وأكملت اللوك بحقيبة كتف من غوتشي Gucci وصندل كعب عال باللون الأحمر.

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كارن وازن في بدلة رسمية باللون الأسود من ديور:

كارن وازن في بدلة رسمية سوداء من ديور



اطلالة أنيقة نسقتها كارن وازن في البدلة الرسمية التي اختارتها باللون الأسود من ديور Dior مؤلفة من جاكيت بليزر كلاسيكي وبنطلون بقصة أرجل واسعة ومعهما اعتمدت توبْ باللون الأسود وأكملت اللوك بحذاء أسود وحقيبة يد باللون الذهبي وقبعة أنيقة وعقد تشوكر ناعم.

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لانا الساحلي في بدلة باللون الفوشيا من ألتوزارا:

لانا الساحلي في بدلة رسمية باللون الفوشيا



تألقت لانا الساحلي في إطلالة أنثوية أنيقة في بدلة رسمية باللون الفوشيا اختارتها من ألتوزارا Altuzarra مؤلفة من جاكيت بليزر حددت خصره بحزام باللون الأسود مع بنطلون بقصة أرجل ضيقة من الأعلى وواسعة من الأسفل. ومعها نسقت صندل كعب عال ونظارات شمسية عصرية.

اطلالات مميزة للفاشينيستا العربيات في موديلات البدلة الرسمية المتنوعة، شاهدي الصور واستوحي أجمل الأفكار المتنوعة لمختلف المناسبات.

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