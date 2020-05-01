فساتين وجلابيات رمضان من رؤى الصبان

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 مايو 2020 06:03 مساءً - تميزت الممثلة والمذيعة رؤى الصبان بالعديد من الإطلالات الرمضانية، من أبرزها خيارات القفاطين والجلابيات، لذا جمعنا لك أبرزها؛ لتطلِّي بمظهر مميز في رمضان.

الجلابيات الرمضانية

جلابيات من رؤى الصبان



للجلابيات الرمضانية، اختارت رؤى جلابية زرقاء مغربية، وجلابية بيضاء مزينة بالزهري والأزرق، وظهرت بجلابية بيضاء صيفية مزينة بالزهري، وأطلت بجلابية زرقاء مزينة بزهور برتقالية وحمراء.

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فساتين مناسبة لرمضان

فساتين من رؤى الصبان



لفساتين واسعة ومريحة مناسبة لرمضان، ارتدت الصبان فستانًا أسود بتصميم ناعم، وآخر أسود مزين بحزام، ونسقت فستانًا أحمر مزينًا بالأسود مع حذاء أسود، وتأنقت بفستان زهري مزين بكشكشة وبحزام أبيض للخصر، وتجملت بفستان أحمر واسع ومحتشم مزين بحزام للخصر.