للمحجبات.. استوحي من حصة الخطاف تنسيقات بنطلونات الجينز الصيفية الواسعة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 مايو 2020 06:03 مساءً - اعتمدت اليوتيوبر الكويتية حصة الخطاف على بنطلونات الجينز الواسعة المناسِبة للمحجبات في فصل الصيف، ونسَّقتها بعدة إطلالات، إليكِ أبرزها.



تنسيقات بنطلونات الجينز البيضاء

تنسيقات بنطلونات الجينز البيضاء



فضَّلت حصة ارتداءَ بنطلونات الجينز الواسعة باللون الأبيض، ونسقته مع معطف برتقالي وبلوزة بيضاء، كما أكملته بمعطف طويل من الجينز، مع بلوزة بيج وإكسسوارات ذهبية.

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إطلالات مناسبة للعمل

إطلالات مناسبة للعمل



اعتمدت الخطاف بنطالًا من الجينز الواسع باختلاف ألوانه بعدة إطلالات للعمل، أبرزها بنطال ومعطف من الجينز باللون الأسود مع بلوزة برتقالية، وأطلَّت ببنطال الجينز الأزرق مع بلوزة مزيّنة بخطوط أفقية وبليزر أسود، وظهرت ببليزر بنيّ وبلوزة بيضاء مع بنطال الجينز بدرجة مميزة من الرمادي، وارتدت بنطالًا من الجينز الكحلي مع قميص عملي.



خيارات شبابية وعصرية

خيارات شبابية وعصرية



لمحبي الإطلالات المميزة، تأنقت حصة ببنطال رمادي من الجينز مع بلوزة برتقالية ومعطف كحلي، وتجملت ببنطال باللون البيج مع بلوزة بيضاء وصديري ملوّن بالأبيض والأسود.

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