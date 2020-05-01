الامارات | المنظمة العالمية للأرصاد: ثقب الأوزون أغلق الآن.. ولا علاقة لكورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة العالمية للأرصاد: ثقب الأوزون أغلق الآن.. ولا علاقة لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة إن تآكل طبقة الأوزون فوق القطب الشمالي بلغ مستوى قياسياً في مارس هو الأكبر منذ 2011 لكن الثقب أغلق الآن.

وذكرت المتحدثة باسم المنظمة، كلير نوليس، في إفادة بجنيف أن هذه الظاهرة التي تحدث في الربيع بنصف الكرة الأرضية الشمالي ناجمة عن المواد التي تستنفد الأوزون في الجو، وعن الشتاء القارس في الطبقة العليا من الغلاف الجوي.

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وأضافت «يحدث هذان العاملان معاً مستوى عالياً من تآكل (طبقة الأوزون) بشكل أسوأ مما شاهدناه في 2011. والآن عاد إلى طبيعته مجدداً.. أغلق ثقب الأوزون».

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان انخفاض مستوى التلوث خلال جائحة فيروس كورونا قد لعب دوراً، قالت «الأمر غير مرتبط على الإطلاق بكوفيد».

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