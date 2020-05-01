بيونسيه في فستان من الجسمي شاهدي من النجمات اللواتي سبقنها اليه

أصبحت اطلالات بيونسيه Beyonce في الآونة الأخيرة قليلة ونادرة لكن حين تقرر الظهور نراها تختار اطلالات مُبهرة تخطف بها الأنظار ومؤخراً وفي أحد المناسبات المسائية حضرت بيونسيه برفقة زوجها جاي زي Jay Z وقد تألقت باطلالة براقة باللون الأصفر كانت قد اختارتها من مصممم الأزياء الكويتي الشاب يوسف الجسمي Yousef Aljasmi لكن الغريب أن هذا الفستان لك يكن مصمم حصرياً لها بل شاهدنا الكثيرات من النجمات العربيات والعالميات وقد سبقنها واخترن نفس التصميم واليك التفاصيل.



بيونسيه في فستان براق أصفر من يوسف الجسمي

حضرت بيونسيه Beyonce مؤخراً أحد المناسبات المسائية برفقة زوجها وقد اختارت مثل العادة اطلالة لافتة ونسقتها بطريقة مميزة، وهذه المرة وقع اختيارها على فستان باللون الأصفر مطرز بحبات الكريستال البراقة من يوسف الجسمي Yousef Aljasmi قصته ضيقة مع ياقة عالية وأكمام طويلة، وقد اعتمدت معه تسريحة شعر غريبة على شكل جدلة طويلة وصلت تقريباً حد الأرض ومجوهرات ماسية بارزة وملتفة.



نجمات في نفس فستان بيونسيه من يوسف الجسمي



كما ذكرنا فإن هذا الفستان البراق من يوسف الجسمي Yousef Aljasmi أصبح شهيراً بين النجمات العالميات والعربيات وقد شاهدنا الكثيرات منهن وقد اخترنه في مختلف المناسبات مثل هيفاء وهبي وكايلي جينير Kylie Jenner اللتان اعتمدتا النسخة القصيرة منه، اضافة الى كيلي رولاند Kelly Rolland، وكايت بالمر Kate Plamer، وكاردي بي Kardi B، وجاسمين ساندرز Jasmine Sanders اللواتي اخترن نفس الفستان لكن بألوان مختلفة.

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شاهدي اطلالة بيونسيه Beyonce الملفتة التي اختارتها مؤخراً في فستان براق أصفر من يوسف الجسمي Yousef Aljasmi وقارني بينها وبين اطلالات نجمات في نفس الفستان واختاري الأجمل برأيك.

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