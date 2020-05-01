دراسة: الأطفال قد ينقلوا عدوى كورونا للكبار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

أكدت دراسة حديثة أن الأطفال المصابين بفيروس كورونا، قد ينقلون العدوى إلى الكبار، مثل البالغين، وأربك تأثير COVID-19 على الشباب الخبراء منذ انتشار الوباء بسبب قلة الإصابات بينهم وكذلك عدد الوفيات.

في إنجلترا، على سبيل المثال، مات 10 أشخاص فقط تحت سن 20 عامًا بسبب مرض COVID-19 من أصل 19،740 مصابًا، بمعدل 0.05 %، كما أكدت صحيفة "Daily mail" البريطانية.

هذه النسبة أدت إلى عدة تكهنات بأن الأطفال محميين بطريقة أو بأخرى من الإصابة بفيروس كورونا، أو أقل عرضة للإصابة به، وهو ما نفته الدراسة الصينية الجديدة.

ووجدت الدراسة التي أجريت في جامعة شنتشن، أن "معدل هجوم" الفيروس بين الأطفال كان 7.4 في المائة، حيث درس الباحثون، 391 شخصًا مصابين بـ COVID-19، في الفترة بين 14 يناير و12 فبراير، وقالوا إن "معدلات الهجوم كانت متشابهة في جميع الفئات العمرية للمصابين".

Advertisements

ولاحظ الباحثون أن المخالطين لمصاب بفيروس كورونا، غالبًا ما تنتقل العدوى إليهم بغض النظر عن عمرهم.

كما أن الأشخاص في عمر الستينيات كان لديهم أعلى معدل للإصابة بالفيروس، وكذلك الخمسينات من العمر و70 عامًا، ولكن بالنسبة للفئات العمرية الأصغر سنًا كان الاختلاف بسيط.

ووجد الأطباء أن الأشخاص أقل من 20 عامًا، غالبًا لم تظهر لديهم أعراض حمى، ما يعني أنهم قد يكونوا أكثر عرضة لنقل الفيروس.

يبدو أن معدلات الإصابة بالمرض أقل بكثير لدى الأطفال عنها لدى البالغين، وهذا ما تظهره التقارير الواردة من المستشفيات في جميع أنحاء العالم، ولم يوضح العلماء أسباب ذلك، ولكنهم أكدوا أن نقص تلف الرئة المرتبط بالعمر قد يكون عاملًا مساهمًا.

وتزداد الإصابة بالأمراض الصحية مع التقدم في العمر، مثل ارتفاع ضغط الدم أو السكر.