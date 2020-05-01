زيت الخروع يحتوي على الكثير من المواد التي تعالج مشكلة التساقط التي تعانيها الكثير من الفتيات، كما يحتوي على فيتامين ه والأحماض الدهنية التي تعزز الدورة الدموية، وتحافظ على بصيلات الشعر وتقوّيها.

ولهذا إليكِ خلطات زيت الخروع لتساقط الشعر:

زيت الخروع مع زيت الأرغان

المكونات

- ملعقة كبيرة من زيت الخروع

- 2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون

طريقة تحضير الماسك

اخلطي زيت الخروع مع زيت الزيتون، وضعيه على فروة الرأس مع التدليك لمدة 5 دقائق.

اتركي الخليط لمدة ساعة كاملة.

اشطفي شعركِ بالشامبو.

كرري الماسك مرة كل أسبوع لنتيجة سريعة.

ماسك زيت الجرجير وزيت الخروع والمايونيز

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المكونات

- 2 ملعقة صغيرة زيت جرجير

- ملعقة صغيرة زيت خروع

- ملعقة كبيرة مايونيز

طريقة تحضير الماسك

اخلطي المكونات مع بعضها البعض.

اِبدئي بتدليك فروة رأسكِ جيدًا بالخليط.

واتركي الخليط لمدة ساعة أو أكثر، ثم اشطفي شعركِ بالماء والشامبو.

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