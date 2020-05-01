النجمات العالميات كما لم تشاهديهن من قبل في زمن "كورونا"

منذ أن بدأت أزمة فيروس كورونا، ونحن نشاهد النجمات العالميات في أزياء بسيطة ذات طابع متواضع ومنزلي، ولاسيما أنه تم إلغاء جميع المناسبات والمهرجانات والاحتفالات، والمشوار الوحيد المسموح به أصبح الذهاب الى السوبر ماركت، أو نزهة لمدة قصيرة، أو لممارسة الرياضة، وهذا ما جعلنا في الفترة الأخيرة نشاهد النجمات العالميات فقط في الملابس المنزلية المريحة والعملية، أو في ملابس الرياضة. وقد جمعنا بالصور اليوم آخر هذه الإطلالات لـ ميغان ماركل Meghan Markle، وجينيفر لوبيز Jennifer Lopez وجيسيكا ألبا Jessica Alba، وكايتي بيري Katy Perry والقائمة تطول… وإليك التفاصيل:



ميغان ماركل في إطلالة كاجوال:

تخلّت ميغان ماركل Meghan Markle عن إطلالاتها الفاخرة، وشاهدناها في لوك كاجوال متواضع، اعتمدت فيه بنطلون قطنيا باللون الرمادي، بقصة أرجل واسعة، مع تيشرت سوداء بسيطة، واختارت معهما حذاء رياضيا أبيض وقبعة زرقاء، واعتمدت طبعاً الكمامة الطبية والقفازات، كإجراء وقائي.

جينيفر لوبيز في لوك باللون الأبيض مع الكمامة:

جينيفر لوبيز Jennifer Lopez اعتمدت لوك ناعما باللون الأبيض، وقد اختارت فيه شورت خصر عال باللون الأبيض، مع توب بيضاء أيضاً ياقتها عالية وقصتها مريحة، وكانت قد زينت اللوك ببعض المجوهرات الذهبية، واعتمدت نظارات شمسية كبيرة وكمامة غطت بها وجهها.

جيسيكا ألبا تمارس الرياضة مع الكمامة:

لم تتوان جيسيكا ألبا Jessica Alba عن ممارسة الرياضة في فترة الحجر الصحي، وقد خرجت في إطلالة صباحية نسقت فيها بدلة رياضية بدرجات اللون الأزرق، مؤلفة من سروال مطاطي ضيق وتوب بأكمام طويلة، وحذاء رياضي مريح، واعتمدت كمامة باللون الأسود.

عارضة الأزياء ألسا هوسك في إطلالة عصرية:

حافظت عارضة الأزياء ألسا هوسك Elsa Hosk على أناقتها العصرية، وقد اعتمدت لوك شبابيا عصريا، نسقت فيه بنطلون جينز واسعا باللون الأزرق مع سويتشرت قطنية باللون الأزرق، ومن فوقهما معطف طويل باللون الأبيض السكري، وأكملت اللوك بحذاء رياضي وأقراط ذهبية كبيرة، وطبعاً الكمامة التي حمت بها نفسها.

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