تعرف على الأبراج الأكثر كسلا.. "هل أنت فيهم؟"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ينتاب البعض حالة من الكسل والخمول خلال شهر رمضان، سواء كانت أثناء ساعات الصوم أو بعد الإفطار.

وتقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد أبرز الأبراج الكسولة، والتي تعشق الخمول والنوم عموما:

الأسد



ينفرد بالمرتبة الأولى وغالباً ما يخفي هذا الجانب من شخصيته أمام الآخرين، لكنه يطلب إجازات بشكل مستمر وملح على رؤساء العمل، ويجد نفسه ملك لا يعمل مثل الاخرين، وغرور الأسد يجعله يتحدث كثيرًا عن إنجازاته في العمل والمطالبة بوقت إضافي للراحة دون تردد.

برج الثور:



يحظى بالمرتبة الثانية في الكسل والخمول لأنه يعشق النوم والراحة لأوقات طويلة على السرير حتى إن كان مستيقظًا، فلا يبالي اتجاه المسؤوليات أو المهام التي تحاوطه من خلال العمل أو البيت، فالراحة هي أبرز أولوياته.

برج الدلو:



يحظى بالمرتبة الثالثة بسبب تفضيل الأعمال الأكثر راحة مثل الجلوس على المكتب أو شغل لا يحتوي على نسبة 1% من الإرهاق البدني، ويفضل دائماً العمل القريب من المنزل لكن الكسل لا يؤثر كثيراً علي نشاطه الفكري، ويبقي دائماً ذكياً وطموحاً.

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برج القوس:



من الصعب أن تجد صاحب مولود برج القوس يعمل أو يستيقظ مبكرًا، فالكسل أداة مسيطرة على حياته وعمله.

الحوت



يخطّط كثيرًا لإنجاز الكثير من الأمور في العمل أو مقابلة عائلية لكن النوم غالبًا ما يسيطر عليه ويؤجل عمل اليوم إلى الغد.

السّرطان



تعتمد إنتاجيته على حالته المزاجية المتقلبة أحياناً، ووقتما كانت حالته المزاجية ليست جيدة، لا يفعل السرطان شيئًا سوي النوم والجلوس في المنزل، لكن عندما ينشط يفعل كل واجباته بمنتهي التفاني والحب والحيوية.