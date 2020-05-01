الامارات | البريطانيون يخافون مغادرة منازلهم عند رفع إجراءات العزل

شكرا لقرائتكم خبر عن البريطانيون يخافون مغادرة منازلهم عند رفع إجراءات العزل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف استطلاع رأي اليوم أن الكثير من البريطانيين يشعرون بالخوف من مغادرة منازلهم حتى لو أمرت الحكومة برفع إجراءات العزل العام الصارمة لمكافحة كورونا في غضون شهر.

وتفرض بريطانيا إجراءات العزل العام منذ 23 مارس الماضي، لكن رئيس الوزراء بوريس جونسون قال أمس إن البلد اجتاز الآن ذروة تفشي الجائحة وتعهد بوضع خطة في الأسبوع المقبل بشأن كيفية تخفيف القيود تدريجيا للسماح بعودة الحياة إلى طبيعتها.

لكن استطلاع رأي أجرته مؤسسة "إبسوس موري" كشف أن أكثر من 60 %من البريطانيين لن يشعروا بالراحة للعودة إلى المطاعم واستخدام وسائل النقل العام أو الذهاب إلى تجمعات كبيرة مثل المباريات.

وعبر أكثر من 40 % من المشاركين عن عدم رغبتهم في الذهاب إلى المتاجر أو إرسال أبنائهم إلى المدارس فيما قال ما يربو على 30 %إنهم قلقون من الذهاب إلى العمل أو لقاء الأصدقاء.

وخلص الاستطلاع إلى أن الغالبية العظمى من البريطانيين التزموا بإجراءات العزل خشية الإصابة بالفيروس أو التسبب في انتشاره وليس امتثالا لتعليمات الحكومة.

وقال ديفيد شبيجلهالتر عالم الإحصاء في جامعة كمبريدج لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "الأمر مثار قلق بالغ حقا ويكشف بحثنا هذا، الناس في بريطانيا قلقون جدا إزاء هذا ولا يرغبون في الخروج".

وأضاف أن من المنطقي لكبار السن والضعاف حماية أنفسهم لكن المخاطر أقل بوضوح بالنسبة للأصغر سنا. وأشار إلى أن الحكومة ينبغي أن تعكف على توعية الناس وأن تصنف السكان إلى فئات مختلفة من حيث درجة الخطورة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news