الامارات | فيديو يوثق الحادثة المرعبة.. ثورٌ ضخم يهاجم أماً وطفلها الرضيع

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يوثق الحادثة المرعبة.. ثورٌ ضخم يهاجم أماً وطفلها الرضيع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقطت كاميرا مثبتة في أحد المنازل مقطع فيديو يظهر ثوراً هائجاً هاجم أما تحمل طفلها الرضيع بين يديها، ظهرت الأم بينما كانت تقف حاملة طفلها قبل أن يهاجمها الثور، وقد تدخل شخصان لمساعدتهما وتمكنا من إبعاد الخطر عن الام وطفلها. وبحسب صحيفة " ديلي ميل" البريطانية لم يكتفي الثور بهذه العائلة بل قام بمهاجمة المارة وجرح بعضهم قبل ان تتمكن الشرطة المحلية من اطلاق النار عليه وقتله. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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