أحدث صيحات مدونات الموضة العربيات للتألُّق في ربيع 2020

تستعد الكثير من السيدات والفتيات لإطلالات مختلفة وصيحات أنيقة في ربيع 220، ومن خلال المتابعة لمنصات عروض الأزياء العالمية، تم ملاحظة ولع عدد كبير من مدونات الموضة العربيات بصيحات لم تستغني عنها منذ أن أصبح الطقس دافئاً، تعرفي الى هذه الصيحات التي ستعتمدها الفاشينيستا هذا الربيع.

عودة الثمانينات

بالأصل حين صممت دور الأزياء في مواسم سنوات الثمانينيات استوحت أزيائها وألوانها من الثورات العلمية وزيارات الفضاء والنظرة إلى المستقبل، والموسم القادم ستعود هذه النظرة والألوان عبر الأقمشة اللامعة و القصّات الجريئة والأكمام المجنّحة ذات الأكتاف العريضة

البوهيمية المعاصرة

لعلها الصيحة الأجمل من باريس وباقي مدن الأزياء الأخرى، ففيها الإنتقائية والأقمشة العضوية والألوان الترابية، فالفتاة التي تتبع الموضة هي عاشقة أيضاً لمهرجان كوتشيلا الموسيقي، المشهور بالستايل البوهيمي، تنتقي الألبسة الواسعة والتي تتغنى بالفن، وتنتقي قطع الإكسسوارات والمجوهرات كبيرة الحجم.

القطع الواسعة

من التوبات العريضة والأكمام الواسعة والقصيرة، إلى السترات منسدلة الأكتاف والسراويل واسعة النهايات، موضة الواسع و الأحجام الكبيرة هي ما ستجدينها الموسم القادم، ولا تستغربي إن رأيت الفاشنتيستا يزهون بها في مكاتب العمل!

الحياة الرياضية وأزياء الجيم

النادي الرياضي بات أسلوب حياة تتبعه المؤثرات من حول العالم، وإن لاحظت جيداً أن إطلالات الرياضة جزء أساسي من لوكات المدونات وذوات التأثير الكبير على الموضة، إطلالات الكاجوال يمكن أن تتحول إلى أخرى رياضية مريحة مع الأحذية الرياضية الضخمة أو الخفافات.

التوبات الشفافة

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تتباهي الأنيقات بشدة بإطلالتهن التي تكون شفافة وجذابة من ، ويبدو مصممي الأزياء أحبوا هذه الفكرة فابتكروا الكثير من القمصان الشفافة بالشيفون والفوال الناعمين ، إضافة إلى كورسيهات تكشف الكثير عن صدرك.

طبعات الريترو

إن كنتي لا ترغبين بصيحات مقتبسة من ثمانينيات القرن الماضي، فلعل ما أحضره مصمموا الأزياء من خميسنات وستينات القرن الماضي سيعجبك حتماً، فالطبعات الوردية والأخرى المنمنة مع درجات دافئة من البرتقالي والبيج والأحمر كانت تذكارات من الزمن الجميل .

نقاط البولكا دوت

لن تذهب هذه الصيحة المونوكرومية إلى أي مكان آخر الموسم المقبل، فهي حاضرة بقوة بنقاط دائرية واضحة باللون الأبيض على خلفيات من أقمشة متنوعة.

صيحة الكتف الواحدة

لا شك أنك اقتنيت الكثير من التوبات ذات الكتف الواحدة الموسم الماضي، عليك أن تكوني سعيدة لأنك لن تضظري للتخلي عنها الموسم القادم.

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