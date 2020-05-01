احرص عليه في وجبة السحور.. فوائد لا تتوقعها للزبادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- كريم حسن: الزبادي من الأطباق الرئيسية في وجبة السحور ولا تخلو منه الموائد الرمضانية، إذ أنه يساعد على تقليل الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام، فضلًا عن دوره في تخفيف آلام المعدة وتسهيل عملية الهضم، وللزبادي فوائد أخرى كثيرة. لقراءة المزيد..اضغط هنا:

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