فيتامينات ضرورية لبشرة خالية من الشوائب

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 مايو 2020 11:51 صباحاً - إن العادات الغذائية السيئة التي نتبناها، والحميات المنحفة التي نعتمدها للحصول على جسد نحيل؛ تسبب عدم توازن في نظامنا الغذائي، مما ينعكس على حالة بشرتك ونضارتها، فنخرج من مشكلة الوزن إلى مشكلة أهم بكثير وهي البشرة؛ لأنها أساس جمال كل امرأة. والحل الأساسي لهذه المشكلة هو الجمع بين الفيتامينات الغذائية والفيتامينات التجميلية.



وتعرف هذه الفيتاميناتA E C F والبيتاكاروتين بخصائصها الحامية والمنعمة والمساعدة للبشرة، كما تؤخر ظهور التجاعيد وترممها بعمق.



- الفيتامين A الريتينول:

الفيتامين A الريتينول



يحسن نوعية البشرة وينشط عملية تصنيع الكولاجين، ويزيد سماكة البشرة.

نجده في الكبد، الزبد، صفار البيض النيئ، حليب البقر، وسمك السردين.

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- البيتاكاروتين:

البيتاكاروتين



يتمتع بالنشاط البيولوجي نفسه الذي يتمتع به الفيتامينA ، لكنه يتميز بفعالية أكبر في مجال محاربة الشيخوخة؛ لقدرته على حماية خلايا البشرة من الجذيرات الحرة التي تنتجها الأشعة فوق البنفسجية.

نجده في كل الخضار والفاكهة ذات اللون الأصفر أو البرتقالي، أو ذات الأوراق الخضراء الداكنة. وأفضل مصادره المشمش المجفف والجزر.



- الفيتامين E التوكوفيرول:



هو أفضل فيتامين مضاد للشيخوخة، ويتمتع بفعالية كبيرة في مجال محاربتها، نجده بشكل مرّكز في زيت بذور القمح، زيوت البلح، الذرة، والتمر.

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- الفيتامين C حمض الأسكوربيك:



ينشط إنتاج الكولاجين، ويحسّن دورة البشرة الدموية، مما يضفي إشراقاً على البشرة، ويخفف من بقعها البنية.

نجده في الليمون الهندي، البرتقال الحامض، المشمش، الفريز (التوت البري)، والفاكهة الاستوائية، وكذلك في الملفوف، البندورة، البطاطا الجديدة، الفليفلة، الأعشاب المعطرة، والبقدونس.



- الفيتامينات من فئةB :

الفيتامينات من فئةB



وهي ضرورية للمحافظة على إشراق ونضارة البشرة، ما زال وجودها نادراً في كريمات العناية، فإذا كنتِ تعانين من إفراط في الإفرازات الدهنية أو من بشرة جافة جداً، أو بقع حمراء، اهتمي بالتركيز في نظامك الغذائي على الأطعمة الغنية بالفيتامين .B

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- الفيتامين B2 الريبوفلافين:

الفيتامين B2 الريبوفلافين



يحسن هذا الفيتامين نوعية الأنسجة الجلدية، ويزيد مفعوله في حال تزامن تناوله مع الفيتامينA ، نجده في العديد من الأطعمة. أما أبرز الأمراض التي تدل على النقص في هذا الفيتامين؛ فهي احمرار أطراف الأنف وجفاف الشفاه. ونجده بشكل خاص في الكبد، الفاكهة المجففة، الفطر، مشتقات الحليب، الهليون، السبانخ، والبازلاء، وأيضاً في اللحوم، الأفوكادو، الخبز

الكامل، والموز.



- الفيتامين B3 أو PP النياسين:



يحمي البشرة من الضوء، ويؤدي النقص فيه إلى جفاف البشرة واحمرارها.

نجده في الكبد، الدجاج، الفليفلة، الحليب، التونة، الحبش، والسلمون.

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- الفيتامين B5 حمض البانتوتينيك:

الفيتامين B5 حمض البانتوتينيك



يؤثر في نمو البشرة والشعر. والنقص في هذا الفيتامين نادر جداً، إذ نجده

في معظم الأطعمة، لا سيّما البيض، اللحوم، والخضار.



- الفيتامين B6 البيروكسيدين:

الفيتامين B6 البيروكسيدين



يعمل هذا الفيتامين على تنظيم الإفرازات الدهنية، ويؤدي النقص فيه إلى تحول البشرة إلى دهنية، مع ظهور للإكزيما عليها. ونجد هذا الفيتامين متوافراً في الكبد، اللحوم، والدجاج، وكذلك في طحين القمح الكامل، الحليب، الفاكهة المجففة، والأفوكادو.

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- الفيتامين B8 البيوتين:

الفيتامين B8 البيوتين



يؤدي النقص فيB8 إلى تساقط شعر الرأس، الحواجب، والرموش، والتسبب بالتهاب البشرة حول المخارج الطبيعية والأظافر.

نجده في خميرة البيرة، الملفوف، الفطر، الدجاج، البيض، الفاصوليا، والبازلاء المجففة.



- الفيتامين B9 حمض الفوليك:



تؤدي عدم الكفاية في هذا الفيتامين إلى ظهور العديد من مشاكل البشرة، ويساهم الطهي في تدمير هذا الفيتامين بشكل جزئي أو شامل، وذلك باختلاف الأطعمة.

نجده في الخبز، الملفوف النيئ، الهليون، السبانخ، الفاصوليا الخضراء المطهوة بسرعة، وحليب البقر. ونجده متوافراً أيضا في اللحوم، البيض، الأسماك، البيض، لحم العجل، الضأن، حليب البقر، الأجبان، والكبد.

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