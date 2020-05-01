عطور صيفية فواحة 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 مايو 2020 11:51 صباحاً - تعتبر العطور راحة نفسية للمرأة ومصدرها الأجمل للتعبير عن شخصيتها لهذا وها نحن نطرق أبواب الصيف ونحتاج لعطور شهية ناعمة ولافتة في نفس الوقت . اخترنا لك عطور تبرز جمالك بمكوناتها الفواحة التي تنعش قلبك وصيفك الحار لتختاري منها ما سيميزك .





عطور" ماي بربري بلاش من بربري" Burberry My Burberry Blush Burberry My Burberry Blush





عطر" نوميد أبسولو دو بارفان من كلويه" Chloé Nomade Absolu De Parfum Chloé Nomade Absolu De Parfum



عطر" دريمز أو دو بارفان من كوتش" Coach Dreams Eau De Parfum Coach Dreams Eau De Parfum



عطر" ميموار دين أدور أو دو بارفان من غوتشي" Gucci Mémoire D'une Odeur Eau De Parfum Gucci Mémoire D'une Odeur Eau De Parfum



عطر" لو روزيه من ميو ميو" Miu Miu L'eau Rosee Advertisements Miu Miu L'eau Rosee



عطر" مون غيرلان أو دو بارفان من غيرلان " Mon Guerlain Eau De Parfum Mon Guerlain Eau De Parfum



عطر" تيفاني أند كو أو دو بارفان " Tiffany & Co Eau De Parfum Tiffany & Co Eau De Parfum



عطر" روز بريك من توم فورد " Tom-Ford Rose Prick Tom-Ford Rose Prick تابعي المزيد: عطور فخمة لجلسات رمضان

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