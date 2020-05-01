عطور صيفية فواحة 2020

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 مايو 2020 11:51 صباحاً - تعتبر العطور راحة نفسية للمرأة ومصدرها الأجمل للتعبير عن شخصيتها لهذا وها نحن نطرق أبواب الصيف ونحتاج لعطور شهية ناعمة ولافتة في نفس الوقت . اخترنا لك عطور تبرز جمالك بمكوناتها الفواحة التي تنعش قلبك وصيفك الحار لتختاري منها ما سيميزك .
عطور" ماي بربري بلاش من بربري" Burberry My Burberry Blush
عطر" نوميد أبسولو دو بارفان من كلويه" Chloé Nomade Absolu De Parfum
عطر" دريمز أو دو بارفان من كوتش" Coach Dreams Eau De Parfum
عطر" ميموار دين أدور أو دو بارفان من غوتشي" Gucci Mémoire D'une Odeur Eau De Parfum
عطر" لو روزيه من ميو ميو" Miu Miu L'eau Rosee
عطر" مون غيرلان أو دو بارفان من غيرلان " Mon Guerlain Eau De Parfum
عطر" تيفاني أند كو أو دو بارفان " Tiffany & Co Eau De Parfum
عطر" روز بريك من توم فورد " Tom-Ford Rose Prick
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