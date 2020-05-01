تسريحات كعكة أنثوية من النجمات... اعتمديها في رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 مايو 2020 11:51 صباحاً - تعد تسريحة الكعكة بمختلف أشكالها خياراً رائعاً لرمضان، كونها تمنح المرأة طلة أنيقة وغير متكلفة في الوقت نفسه، فضلاً عن أنها تسريحة مريحة وتلائم الشعر الطويل والقصير والمتوسط الطول. انطلاقاً من ذلك، جمعنا لك مجموعة تسريحات كعكة أنثوية من النجمات، لتعتمدي منها ما يعجبك خلال شهر رمضان.



كعكة الباليرينا

كعكة الباليرينا



تناسب كعكة الباليرينا أو Ballerina Bun، جميع أنواع وأطوال الشعر، بما فيها الشعر المجعد والكثيف، ومثالية لصاحبات الأسلوب الكلاسيكي. بإمكانك الحصول على هذه التسريحة بنفسك، لكن احرصي قبل إنشائها، على تطبيق زيت للشعر مغذ ومنعم، وذلك للتحكم بشعرك والحصول على تسريحة أنيقة، على طريقة النجمة كيري واشنطن kerry Washington.

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الكعكة المشدودة مع الخصلات المنسدلة

الكعكة المشدودة مع الخصلات المنسدلة



الكعكة المشدودة مع الخصلات المنسدلة على جانبي الوجه، المستوحاة من النجمة جنيفر لوبيز jennifer lopez، هي من أكثر تسريحات الشعر رواجاً خلال 2020، كما أنها تسريحة أنيقة وملائمة لأيام رمضان. شدي شعرك الى الخلف بأسلوب ذيل الحصان، من ثم اقسمي شعرك الى نصفين وقومي بلفهما على شكل كعكة. أما الغرة فاجعليها نصفية مشدودة الى الخلف، باستثناء خصلتي شعر تتركينهما منسدلتين على جانبي الوجه.



تسريحة الكعكة الفوضوية

تسريحة الكعكة الفوضوية



إنها تسريحة أنثوية وشبابية وملائمة لمختلف الأوقات في رمضان، اعتمديها على طريقة النجمة لورا هاريير Laura Harrier، فبدلاً من تنعيم شعرك، اتركيه على طبيعته وارفعيه بشكل عفوي الى منتصف الرأس. وللحصول على إطلالة حيوية، اتركي بعض الخصلات الأمامية منسدلة على جانبي الوجه.

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تسريحة الكعكة المنخفضة

تسريحة الكعكة المنخفضة



تناسب هذه التسريحة النساء الأكبر سناً، وهي خيار مثالي لشهر رمضان، حيث توفر للمرأة مظهراً في غاية الرقي والأناقة. اعتمديها بأسلوب النجمة رينيه زيلويغر Renee Zellweger، بحيث تسحبين شعرك الى الخلف وتلفينه على شكل كعكة منخفضة، واعتمدي الغرة النصفية المسحوبة وراء الأذن.



تسريحة الكعكة الرخوة

تسريحة الكعكة الرخوة



تُعتبر تسريحة كعكة الشعر الرخوة أو Messy Bun، من أجمل تسريحات الشعر المناسبة لشهر رمضان، وهي تلائم صاحبات الشعر الطويل والمتوسط الطول، وتناسب خروجات الليل والنهار على حد سواء. اعتمديها مرفوعة الى أعلى الرأس مع الغرة المشدودة الى الخلف، على طريقة النجمة جوليان هوغjulianne hough.

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