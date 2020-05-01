بـ 7 خطوات.. أسترالية تستعيد شعرها بعدما فقدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت عارضة أزياء أسترالية كيف تمكنت من استعادة جمال شعرها بعدما خسرت نحو 75% منه بسبب حالة مرضية نادرة.

وقالت جورجيا جيبس ​​(24 عاماً) من بيرث في أستراليا إنها كانت تتمتع بشعر رائع، لكن كل شيء تغير في بداية عام 2017، عندما بدأت بالعمل كعارضة، وعانت من الإجهاد ومشاكل صحية مناعية تسببت بفقدانها لشعرها، حسب ما جاء فى موقع "24 الإماراتي".

ومع ازدياد ضغوطات العمل والشعور بالاكتئاب، استمر شعرها بالتساقط، لدرجة أنها خسرت جزءاً كبيراً من خصلات شعرها.

وبعد ما يقرب من ثلاث سنوات، قالت العارضة إنها تمكنت من استعادة شعرها إلى سابق عده، بمساعدة سبع خطوات بسيطة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

تدليك فروة الرأس بالزيوت الأساسية

أول شيء قالت جورجيا إنها قامت به هو تدليك فروة رأسها في كل مرة تغسل شعرها بقطرتين من زيت إكليل الجبل العطري، لأن التدليك يحفز بصيلات الشعر ويساعد على تدفق الدم إلى فروة الرأس.

الطب التقليدي الصيني

الشيء الثاني الذي فعلته جورجيا هو تجربة الطب الصيني التقليدي، الذي قالت إنه ساعد شعرها وبشرتها أيضاً التي تعاني معاناة شديدة، وأوضحت أن الطب الصيني التقليدي هو علاج مفيد للغاية ولكن لا يجب استخدامه إلا بعد استشارة مختص بهذا العلاج.

الكولاجين البحري

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الكولاجين البحري له فوائد لا تعد ولا تحصى للشعر والبشرة والصحة العامة، وتقول جورجيا "يمكنك اختيار أي كولاجين تفضلينه، لكنني أفضل الكولاجين البحري، لأنني لا أتناول الكثير من اللحوم، ولسهولة هضمه في الأمعاء".

التأمل

يلعب التوتر دوراً كبيراً في تساقط الشعر، وهذا ما دفع جورجيا لممارسة تمارين التأمل لمدة 10 دقائق في اليوم، بسبب دوره الكبير في التغلب على الإجهاد والتوتر.

مكملات أوميغا 3 الغذائية

تساعد مكملات أوميغا 3 في تحفيز فروة الرأس والحفاظ على صحتها، وحمايتها من الجفاف والتقشر، وهما سببان رئيسيان لتساقط الشعر.

منتجات الشعر غير السامة

تنصح جورجيا بالانتباه إلى 3 مكونات في منتجات العناية بالشعر، وهي: الكبريتات والبارابين والعطور الصناعية، فالكبريتات تدمر الحاجز الطبيعي الذي يحمي الشعر، في حين أن البارابين والعطور الصناعية تسبب خللاً في الهرمونات، ويجب تجنب جميع المنتجات الحاوية على هذه المكونات السامة.

اليود والزنك

آخر عنصرين استخدمتهما جورجيا في سعيها للحصول على شعر أفضل هما مكملات اليود والزنك، وكلاهما أظهر أنه يساعد على تسريع نمو الشعر