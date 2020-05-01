أطعمة يفضل تناولها خلال وجبة السحور

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

وجبة السحور ثاني أهم وجبة في شهر رمضان بعد الإفطار، وعادة ما يتم تناولها قبل وقت قصير من أذان الفجر لتزويد الجسم بالطاقة اللازمة أثناء النهار.

غير أن تناول بعض المأكولات على وجبة السحور، قد يتسبب ببعض المشاكل الصحية والعطش أثناء النهار، لذا لا بد من اختيار الأطعمة التي نتناولها في هذه الوجبة بعناية، حسب ما جاء فى موقع "24 الإماراتي".

فيما يلي 5 أطعمة صحية ينصح الخبراء بتناولها أثناء وجبة السحور، وفق ما ورد في موقع "بولد سكاي" الإلكتروني:

1- الشوفان

يعد الشوفان وجبة مثالية على السحور تساعد على الشعور بالامتلاء لفترة طويلة، وتساهم في البقاء نشطاً طاول اليوم. دقيق الشوفان مصدر غني بالكربوهيدرات والبروتينات التي يمكن أن تعطي جسمك جرعة جيدة من العناصر الغذائية الضرورية.

يمكنك إضافة بعض الموز والكرز والفواكه الجافة في وعاء دقيق الشوفان لتعزيز الطعم والحصول على المزيد من المغذيات.

2- البيض

Advertisements

يحتوي البيض على الكثير من الفيتامينات والبروتينات واستهلاكه في وجبة السحور يمكن أن يبقيك بصحة ونشاط، خلال النهار. يمكن للمرء أن يأكل البيض بعدة طرق. ويمكن أن يكون البيض المسلوق مع السلطة أو الخبز الأسمر المغطى بزبدة الفول السوداني خياراً جيداً لوجبة السحور.

3- السلطة

توفر الطبيعة لنا الكثير من الفواكه والخضروات الغنية بالمعادن والفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية الأخرى. يمكن أن يكون تناول الفواكه والخضروات على السحور خياراً رائعاً لأنه لن يساعدك فقط في الحفاظ على رطوبة جسمك ولكنه سيضمن أيضاً التوازن السليم للتغذية في جسمك. لذا، يمكنك تحضير سلطة فواكه تتكون من الموز والتفاح والأفوكادو والكيوي والتوت. كما يمكن لإضافة العسل إلى الوجبة أن يعزز مذاقها ويضيف المزيد من العناصر الغذائية إليها. يمكنك أيضًا تناول سلطة الخضار التي تتكون من الخيار والطماطم والجزر والفجل واللفت والبيض المسلوق. سيعطيك هذا جرعة جيدة من العناصر الغذائية الصحية.

4- العصائر

العصائر غنية بالبروتين والكالسيوم والفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية الأخرى. يمكنك تحضير العصائر في منزلك. هناك وصفات مختلفة للعصائر، مثل عصير الموز والحليب والعسل والفانيليا. امزجها في الخلاط لجعلها أكثر سماكة. يمكنك أيضاً إضافة الفواكه الجافة وشرائح الموز والفراولة والثلج إليها.

5- فطائر النخالة

إذا كنت تتطلع إلى الحصول على شيء لذيذ ومغذي في نفس الوقت، فيمكنك اللجوء إلى فطائر النخالة، فهي صحية تماماً. يمكنك صنع فطائر النخالة وتخزينها لمدة أسبوع. هناك العديد من وصفات الفطائر والكعك المتاحة على الإنترنت.