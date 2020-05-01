احذر: "كورونا" يختبئ في الحذاء.. هكذا تتخلص منه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم

أكدت دراسة صادرة عن مكافحة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية، أن فيروس كورونا ينتشر عن طريق الأحذية أيضا، حيث أخذ الباحثون عينات من أسطح مختلفة في مستشفى "Huoshenshan" في مدينة ووهان الصينية بما فيهم عينات من باطن أحذية موظفي وحدة العناية المركزة.

كانت نتيجة العينات إيجابية لوجود الفيروس في باطن الحذاء، ما دفع الباحثين للتأكيد أن نعال الأحذية قد تعمل على حمل وانتشار الفيروس.

وقالت عالمة الأوبئة فيديا موني المديرة الطبية المساعدة في "الوقاية من العدوى" في مركز سانتا كلارا فالي الطبي بكاليفورنيا، إن الفيروس يظل على الأسطح البلاستيك لمدة ثلاثة أيام، وهذا يشير إلى وجود الفيروس على النعال البلاستيكية لفترة طويلة على عكس الأحذية المصنوعة من الألياف الطبيعية.

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ويوصي باحثو مركز السيطرة على الأمراض بأن أي شخص يمشي في جناح المستشفى يجب أن يطهر نعال أحذيته قبل المغادرة، ولكن بالنسبة للأشخاص العادية يجب فعلا الآتي:

- ترك الأحذية في الطين أو على مساحة بعيدة عن منطقة المعيشة، خاصًة إذا كان لديك أطفال أو أشخاص يعانون من ضعف المناعة؛ فاخلع حذائك بمجرد عودتك من الخارج.

- وإذا كان بإمكانك غسل حذائك، فاستخدم الماء الدافئ والصابون أو بعض المحاليل التي تحتوي على الكلور، وعند الانتهاء تخلص من القطعة القماشية واغسل يدعك وعقمها بالكحول.

وفي النهاية تقول دكتور وينر إن عدم ملامسة الوجه يساعد بشكل كبير ألا تدخل الجسيمات الفيروسية إلى الأنف أو الفم أو العينين.

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