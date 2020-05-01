للتخلص من آثار الكحول والمواعين.. روتين لتنعيم اليدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري

تعاني الكثيرات من جفاف اليدين، بسبب غسل المواعين بصورة يومية ما له تأثير سيء على الجلد.

كذلك استخدام الكحول والمواد المطهرة خلال الأشهر القليلة الماضية، أثر سلبا على الجلد.

تقدم لكم خبيرة التجميل مي النمكي، روتين يومي بدون تكاليف لمعالجة جفاف اليدين والحفاظ على نعومة الجلد.