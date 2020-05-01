ماذا يحدث للجسم عند الإفطار على مشروب بارد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يحتاج الجسم إلى تناول الماء والمشروبات بكمية وفيرة بعد ساعات الصيام الطويلة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، لكن هل تناول المشروبات الباردة يساعد الجسم على الانتعاش أم يضر به؟

تناول المشروبات الباردة على معدة فارغة يضر بصحة الصائم، وفق ما ذكر موقع "times"، موضحا الأضرار كالتالي:

- تقلص الأوعية الدموية.

- ترسيخ الدهون في مجرى الدم، ما يجعل من الصعب امتصاص العناصر الغذائية.

- إعاقة عملية الهضم، حيث يصبح الجهاز الهضمي غير قادر علي هضم الطعام بشكل صحيح.

- الصداع النصفي.

- ألم الحلق، نظرا لأن تناول المشروبات الباردة على معدة فارغة يجعل مخاط الأنف أكثر سماكة، ما يصعب مروره من خلال الجهاز التنفسي.

- تقلصات بالمعدة.

- آلام في البطن.

Advertisements

- الغثيان.

- القيء.

- الإسهال.

لذلك من الأفضل عند تناول الإفطار شرب المشروبات الدافئة لما لها من فوائد صحية عديدة، وهي:

- البدء بتناول المشروبات الدافئة على الإفطار يساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي والهضم.

- تساعد على إزالة السموم من الجسم بشكل أسرع.

- ضبط الدورة الدموية بالجسم.

- التقليل من الشعور بالعطش.

- تنظيم حركة الأمعاء، مما يساعد على التقليل من حدوث الإمساك.