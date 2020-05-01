معالجة نفسية تكشف تأثيرًا خطيرًا لـ"رامز مجنون رسمي" على الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

حظي الفنان المصري رامز جلال، بشعبية واسعة وشهرة كبيرة من خلال برنامجه السنوي المذاع خلال شهر رمضان الكريم ويعتمد على المقالب في الفنانين والشخصيات الشهيرة.

هذا العام اعتمد رامز جلال خلال برنامجه "رامز مجنون رسمي"، على مواجهة ضيوفه مباشرة، وعمل مقالب تعتمد على ما يشبه التعذيب، ما دفع الكثيرين على السوشيال ميديا التعليق على الحلقات الجديدة واعتبارها تؤثر سلبًا على الأطفال؛ لأنها تعلمهم التنمر والسخرية.

قالت المعالجة النفسية وفاء شلبي، "إن الشكل الجديد للبرنامج، جرعة تربية سلبية مركزة، ويوصل رسائل متناقضة للأطفال؛ لأنه بيشوف التريقة والتنمر مع الضحك في نفس الوقت فبيفهموا إنه حاجة مش وحشة".

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وتابعت شلبي، "الأطفال كمان بيوصل رسالة تانية إنهم ممكن يعملوا كده مع زمايلهم وهيبقى دمهم خفيف كمان ويضحكوا".

وعن الجزء الثاني من البرنامج ومواجهة رامز لضيوفه وتعذيبهم، أضافت وفاء شلبي، "الأطفال في الوقت ده بيوصلهم رسالة مختلفة مش لطيفة وإن اللي الممارسات السادية دي حاجة لطيفة وبتضحك".

وتابعت المعالجة النفسية، "في آخر البرنامج الفنان بيضحك عادي مع الضيف، ده بيوصل للأطفال كمان رسالة تالتة إنه وهو إنكم تقدروا تِئذوا أًصحابكم وهيبقى شيء فيه لذة ولطيف وأصحابكم مش هيزعلوا".

وعن تقليد الأطفال للبرنامج، أوضحت "الأطفال تمارس نفس الأفعال مع أصحابهم أو عيلتهم؛ لأنهم شايفين اللي حواليهم بيضحكوا ويهزروا، فالموضوع بالنسبة لهم هيبقى شيء طبيعي، وأكيد هيقلده".