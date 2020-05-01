الامارات | 10000 خطوة في اليوم تحافظ على صحتك

شكرا لقرائتكم خبر عن 10000 خطوة في اليوم تحافظ على صحتك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من يمش أكثر.. يعش بصحة أفضل، هذا ما أثبتته دراسة حديثة ربطت بين تزايد عدد الخطوات التي يمشيها الإنسان يومياً وتدني معدل الوفيات. وكتب علماء في مجلة «جاما» العلمية أن معدل الوفيات، لاسيما تلك التي تنجم عن أمراض القلق والدورة الدموية، تراجع على نحو ملحوظ بين أشخاص حافظوا على مشي 12 ألف خطوة فأكثر في اليوم.

«10000 خطوة في اليوم تحافظ على صحتك»، كان هذا وعداً ترويجياً في إعلان لشركة يابانية لإنتاج أجهزة عداد الخُطى قبل سنوات طويلة، وقد اتبع العديد من الناس التوصية من دون دليل علمي، حيث صاروا يستعينون بأجهزة تتبع أداء اللياقة البدنية والساعات الذكية.

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ولإعداد الدراسة، قام فريق البحث برئاسة الطبيب بيدرو ساينت-ماركويس، من المعهد الوطني الأميركي للسرطان بتحليل بيانات برنامج (استقصاء الصحة الوطنية وفحص التغذية)، وهو مسح تمثيلي يسجل حالة الصحة والأسلوب المعيشي للأميركيين. وقد ركز الباحثون تحليلاتهم على 4840 شخصاً تزيد أعمارهم على 40 عاماً كانوا يحملون مستشعر حركة لسبعة أيام في الفترة بين 2003 و2006. وقد سار هؤلاء 9124 خطوة في المتوسط يومياً، وأظهر استقصاء لاحق في ديسمبر 2015 أن 1165 شخصاً من هذه المجموعة توفّوا في الفترة الزمنية التي تلت الاستقصاء الأول، وأوضح الاستقصاء أن معظمهم، 406 أشخاص، توفوا بأمراض القلب والدورة الدموية، فيما توفي 283 شخصاً منهم بالسرطان.

ركز الباحثون تحليلاتهم على 4840 شخصاً تزيد أعمارهم على 40 عاماً كانوا يحملون مستشعر حركة لسبعة أيام في الفترة بين 2003 و2006.

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