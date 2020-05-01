الامارات | «رمضان دبي».. مبادرات متنوعة تجسد معاني التسامح والعطاء

شكرا لقرائتكم خبر عن «رمضان دبي».. مبادرات متنوعة تجسد معاني التسامح والعطاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطل شهر رمضان كل عام حاملاً معه أجمل صور التسامح والتآخي، وتماشياً مع روح العطاء خلال الشهر الفضيل، يتكاتف سكّان دبي هذا العام لتقديم يد العون والتبرع بوجبات طعام وطرود خيرية للعاملين في الخطوط الأمامية وموظفي الرعاية الصحية والمتعففين، ليتجسد العطاء بأبهى صوره بين أفراد المجتمع في «دار الحي» خلال الشهر الفضيل. ولقد شهد قطاع المأكولات في دبي خلال السنوات الماضية تطوراً كبيراً مع افتتاح الكثير من المطاعم المحلية، لتمنح عشّاق المأكولات خيارات عدة لمذاقات متنوعة من حول العالم. وفي ظل الظروف الراهنة التي فرضها انتشار فيروس كوفيد-19، والتأكيد على البقاء في المنزل من قبل الجهات المعنية خلال شهر رمضان المبارك، لدعم جهود مكافحة هذا الوباء من خلال حملة #خلك_في_البيت، ازداد الطلب على خدمات توصيل الطلبات إلى المنزل، خصوصاً مع العروض الرمضانية المتعددة التي تقدمها وتجسد معاني الشهر الفضيل.

عروض رمضانية

سعياً منها لإتاحة المجال أمام الجميع لتقديم يد العون خلال الشهر الفضيل، أطلق تطبيق «طلبات»، بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي منصة «المطعم الافتراضي»، التي تحتفي بأبطال الإمارات، وتمنح الفرصة لأبناء المجتمع للتبرّع بوجبات رمضانية من اختيارهم للأسر المتعففة في دبي، وذلك من خلال البحث عن «أبطال رمضان» عبر تطبيق «طلبات». وتسهم هذه المبادرة في دعم حملة «10 ملايين وجبة»، كما تمكّن الأفراد من تقديم الأعمال الخيرية خلال فترة التباعد الاجتماعي.

وسيقوم مطعم «ذا داك هووك» في نادي دبي هيلز للغولف بالتبرّع بوجبة من خلال حملة «10 ملايين وجبة» مقابل كل وجبة عشاء يتم طلبها من خلال خدمة التوصيل المنزلي.

وتعزيزاً لروح التكاتف، يقدم فندق «العنوان» خدمة توصيل وجبة الإفطار «من عنواننا إلى عنوانك»، وذلك في إطار حملة «شكراً خط دفاعنا الأول»، حيث سيقوم الفندق بتوصيل وجبة لأحد أبطال الإمارات في مكان عمله مع كل وجبة يتم طلبها من خلال خدمة التوصيل المنزلي.

ومن بين الوجهات المحلية المفضلة لتناول طعام الإفطار خلال الشهر الفضيل في دبي «ليالي رمضان»، وهي وجهة أطلقتها شركة تزويد الطعام المحلية «ديش»، وتقدّم قائمة طعام تتضمن 10 أطباق من أشهى المأكولات والحلويات العربية، لتمنح الصائمين وجبة إفطار شهية ومتوازنة.

وتتنوّع الخيارات خلال شهر رمضان لتتناسب مع جميع الأذواق، حيث يقدّم المطعم الشهير «كل واشرب» خدمة توصيل الطلبات عبر موقعه الإلكتروني ليمنح محبي المأكولات العربية الفرصة للاستمتاع بها في منازلهم، كما تقدّم العديد من المطاعم العربية خيارات متنوّعة لوجبات الإفطار في مختلف مناطق دبي، ومنها «بيت مريم»، و«فلافل فريحة»، و«كعك المنارة»، و«كتير طيب»، و«بيت المزة»، و«سماق»، و«يومي»، ومطعم «زفكي».

ومن بين الطقوس التي يشتهر بها شهر رمضان المبارك تناول الحلويات بعد الإفطار. وتقدّم العديد من المخابز ومحال الحلويات في المدينة خدمة التوصيل إلى المنازل، ومنها الكنافة الشهية من «حلويات ابسيس»، والبقلاوة، وغيرها من الأطباق من «حلويات السلطان»، والكوكيز وعلب الهدايا من «حلويات البابا»، إضافة إلى خيارات متنوّعة من «حلويات الصمدي».

مبادرات رمضانية

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يدعو السركال شركاءه وأفراد مجتمعه للتعاون مع فريق العمل في INKED من خلال برنامج «السركال باي ات فورارد» لتحضير وتوصيل وجبات متوازنة لأبطال الخطوط الأمامية والمتعففين. ويمكن للأفراد والشركات تقديم يد العون من خلال شراء وجبة للأشخاص المحتاجين، وسيتولى بنك دبي للطعام توزيع هذه الوجبات، فيما ستقدّم هيئة الصحة بدبي الدعم لموظفي الرعاية الطبية. وقد نجح البرنامج في توزيع أكثر من 2940 وجبة حتى الآن، ويسعى المنظمون إلى إيصال 300 وجبة كل يوم. تبلغ كلفة كل وجبة 25 درهماً، ويمكن شراؤها من خلال الموقع الإلكتروني www.inked.ae.

وأطلقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) حملةً عبر هاشتاق #createtogether للتركيز على فنون الطبخ المتنوّعة. وتقدّم هذه الحملة تحدياً للطهاة لإنتاج مقاطع فيديو منزلية لعرض طريقتهم في تحضير أطباقهم الرمضانية المفضلة، كما سيشارك الطهاة في مسابقة طبخ، ستبث مباشرةً عبر منصة «إنستغرام».

وأعلن مجلس دبي الرياضي عن سلسلة من الحملات الرمضانية المبتكرة لتشجيع السكّان على المحافظة على لياقتهم الصحية خلال الشهر الفضيل. ويقدّم المجلس «تحدي رمضان المبارك» الفرصة للسكّان للركض بشكل افتراضي في منازلهم في 15 و22 مايو. ويتوجب على المشاركين قطع المسافة المحددة خلال 24 ساعة، إما على جهاز الركض، أو من خلال الركض في الحديقة، وسيحصل كل متسابق على شهادة رقمية عند إنهاء السباق. وفي مبادرة لتشجيع أفراد المجتمع على البقاء في المنزل، أطلق «جيمرز هب الشرق الأوسط» أكبر بطولة «دوتا 2» في المنطقة، وتستمر هذه البطولة من الآن إلى التاسع من مايو، ويتنافس فيها 128 فريقاً للفوز بالجائرة الكبرى.

وتعمل هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع تطبيق «طلبات» على إيصال وجبات للعاملين في مستشفى راشد ومستشفى لطيفة وإسعاف دبي، فيما يتعاون «طلبات» مع هيئة الصحة بدبي لتعزيز خدمة توصيل الأدوية إلى المنازل.

ويتعاون متجر المستلزمات المنزلية «كريت آند باريل» مع الهلال الأحمر الإماراتي لتقديم تخفيض بنسبة 5% على عائدات عمليات البيع عبر الإنترنت خلال شهر رمضان، وذلك دعماً لصندوق الإمارات وطن الإنسانية.

مباشرةً من دبي

يمنح «جدول فعّاليات دبي» سكّان المدينة الفرصة للاستمتاع بعروض العديد من المواهب من منازلهم، وذلك من خلال برنامج الفعّاليات «مباشرةً من دبي». ويأتي هذا البرنامج في إطار مبادرة «خلك في البيت»، ويهدف إلى تقديم أفضل المواهب المحلية في المدينة من عالم اللياقة البدنية والطبخ والتمثيل المسرحي والفنون والكوميديا، ومنحها منصة للتفاعل مع الجمهور، والترفيه عن المشاهدين من مختلف الفئات العمرية. ويتضمن البرنامج فعّاليات ترفيهية مباشرة مجاناً، يقدّمها العديد من الفنانين المحليين، وسيتم بثها كل أسبوع من أيام الأربعاء وحتى السبت، ويمكن للمتابعين الاستمتاع بالعديد من الأنشطة التي تتناسب مع اهتماماتهم، أو اكتشاف العديد من الجوانب من خلال الجولة الافتراضية المتاحة عبر صفحة «جدول فعاليات دبي» على «إنستغرام».

هيئة الثقافة والفنون في دبي وتطبيق «طلبات» أطلقا منصة «المطعم الافتراضي» لتقديم يد العون خلال الشهر الفضيل

برنامج «السركال باي ات فورارد» مبادرة لتحضير وتوصيل وجبات متوازنة لأبطال الخطوط الأمامية والمتعففين.

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