الامارات | 5 أعراض جسدية تُفسّر خطأ على أنها «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أعراض جسدية تُفسّر خطأ على أنها «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع استمرار ارتفاع عدد إصابات فيروس «كورونا» حول العالم، يقول الأطباء إنه ليس من المستغرب إذا شعرنا في الوقت الحالي بالقلق بشكل خاص من أي عارض عادي.

ولكن بعض أعراض القلق تكون جسدية، على عكس الأعراض النفسية التي تؤثر بشكل كبير في أذهاننا.

وترى المديرة السريرية لموقع Patientaccess.com، الدكتورة سارة غارفيس، أن «بعض أعراض القلق ونوبات الهلع والشعور بضيق في التنفس وخفقان ودوخة، وما إلى ذلك، تظهر أحياناً مع المصابين بفيروس (كورونا)».

Advertisements

واقترحت الدكتورة طرقاً لمعرفة أنه قلق بالتأكيد وليس فيروس «كورونا».

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news